減廢氣降成本 電動渡輪新方向？

為減少渡輪的廢氣排放，政府在今年的財政預算案建議撥款3.5億元，在維港內渡輪航綫推行電動渡輪試驗計劃，最快2022至23年推出，但香港的陸路及鐵路交通網絡愈趨完善，令穿梭維港的渡輪逐漸被邊緣化。此舉能否為渡輪業帶來新的發展契機？

客量10年跌2成 廢氣恐致癌

近年渡輪業面對着各種內憂外患，其中乘客量下跌及營運成本日益上漲，令渡輪業苦不堪言。

在2008至2017年間，港內渡輪的乘客人次，由2008年的每日7.7萬人跌至2017年的6.16萬，跌幅達20%。成本方面，以天星小輪為例，員工薪津、燃油支出及碼頭開支的上漲，令該公司的總營運成本由2016年約9,085萬元，增加至2018年的9,907萬元，並錄得271萬元虧損。

另一個值得關注的是空氣污染問題。目前的渡輪一般靠燃燒柴油推動，但燃燒柴油難免排放廢氣，污染環境，長期吸入更會引致肺癌及增加患膀胱癌的風險。

雖然政府在2011年推出綠色運輸試驗基金，鼓勵運輸業界試驗各類綠色創新運輸技術，但部分試驗成果並不顯著。天星小輪於2016至2017年間，在一艘現存渡輪上以柴油-電力驅動的混合能源系統，取代渡輪上原有的柴油發動機和發電機，但試驗報告指出，改裝系統後渡輪的耗油量並無差別，減排效果亦不顯著。

在今年2月剛發表的財政預算案中，政府提出將會預留3.5億元，在維港內渡輪航綫推行為期兩年的電動渡輪試驗計劃，旨在減少渡輪的廢氣排放。這或可成為改善現有渡輪問題的契機。

投資金額大 平衡供電船費

根據傳媒引述政府消息，購買一艘電動渡輪約需數千萬元，但參考政府在2017年發表的可行性研究，短途的港內航綫由於每程的能源需求較低，可減低船上電動系統的功率與電池需求。若班次頻密，更可充分減少燃料的耗用量及其他營運成本。

參考挪威的Ampere號，航綫全程約6公里，船程約20分鐘，最多可容納360名乘客。Ampere號是輕型渡輪，故使用的推進力比一般的鋼造渡輪少50%，加上挪威主要使用水力發電，發電成本較低，燃油成本亦僅佔營運成本的20%。

空氣污染方面，上述的可行性研究預計，假若七條港內航綫的渡輪全都以電動渡輪替代，估計二氧化硫、氮氧化物、可吸入懸浮粒子、微細懸浮粒子、碳氫化合物和一氧化碳，將分別減排1.1至79.4公噸。

但值得留意的是，香港近年轉用較多、較昂貴的天然氣作為發電燃料，而天然氣比燃煤發電成本多一倍，假若未來的電動渡輪同樣採用天然氣作為電力供應源，船費料有加價壓力，故政府有必要在穩定電力供應、環保及合理電價之間取得平衡。

研究大型船舶 發電新系統

目前不少國家和地區已有提供電動渡輪服務，這些地方在推動電動渡輪的過程中，曾經遇上不同的挑戰，或可為香港帶來啟示。

其中，台灣高雄於2018年推出電動渡輪「旗福1號」，以電力取代柴油引擎，研發難題之一，是確保新系統產生的動力能滿足需求。雖然目前不少船舶，如潛水艇及某些特殊性能的作業船上均有採用電能來驅動，但大型船舶中常用的電力系統並不適合直接使用，故有必要研發出新的發電系統。

高雄市政府最終責成台灣船舶暨海洋產業研發中心，與丹麥一間公司合作，研發出可以直接通過城市公用電網或渡輪的現有柴油發電機完成充電的系統。

舊電池回收 須備配套方案

在香港，要發展電動渡輪，可靠的電力推進系統同樣重要。上述的可行性研究建議，船舶可以由兩個皆使用鋰電池組的電動機驅動，並以一個超級電容器儲存能量。同時需要燃料電池技術作為提供輔助動力來源，以應付任何突發事件。

但正如電動車一樣，電池每到一個限期便要更換，但舊電池會造成污染，香港目前承諾回收舊電池的電動車車廠並不多，故政府一旦採納有關建議，必須準備處理方案，以免廢鋰電池因含有貴價重金屬，而流入地下市場。

從上述例子可見，電動渡輪的投資金額巨大，政府推動政策時應注意除了資助營辦商研發船隻，在鋪設充電設施、試驗期內的營運、保養和維修費等方面，是否需要作出額外支援。

另外，試驗計劃暫定於港內綫試行，然而港內綫渡輪客量有限，即使電動化或有助節省成本，但長遠提升人們對渡輪服務的需求，仍然是渡輪業持續發展的關鍵。

▲ 近年渡輪業面對着各種內憂外患，其中乘客量下跌及營運成本日益上漲，令渡輪業苦不堪言。（資料圖片）