疫境加薪惹民憤 林鄭議員應齊減薪

新冠肺炎肆虐全球，際此百年一遇的艱難時刻，究竟誰人還能幸運加人工？盡管多國領袖主動減薪，與市民共度時艱，但特首林鄭月娥卻「疫市」加薪，輿論不禁譁然，要求林鄭聯同所有問責官員和議員一起減薪，展現政治承擔，與市民同甘共苦挺過難關。

多國領袖減薪 港政治人物欠智慧

特首辦日前在回覆立法會議員查詢時，透露林鄭在2020-21年度加薪12萬元至521萬元。

林鄭昨天強調，自己和問責班子都是按年、按通脹定期調整薪酬，絕非在財政預算案中提出加人工，並指立法會議員去年10月亦按機制加薪。

林鄭強調按既定機制加薪，但機制是死的，人卻是活的，尤其是當前疫情嚴重衝擊經濟，官員加薪絕對是無法接受。

疫下各國封關，訪港旅客大跌逾96%，旅遊業停擺，零售餐飲業生意大減，不少企業要員工放無薪假或減薪，甚或索性結業裁員，令2月份失業率升至3.7%的9年新高。在市民收入大減，生活頓陷困境之際，林鄭與一眾問責官員和立法會議員卻反其道照加人工，明顯是欠缺政治智慧。

首先，林鄭作為政治領袖，理應深明在當前經濟艱難時刻，公帑須用得其所，確保能撑企業、保就業和紓民困。此時高官加薪是離地的決定，即使是按機制，也應彈性處理。林鄭早前與問責班子雖曾捐出一個月薪金，但坊間多認為，高官薪酬及津貼一向豐厚，他們應進一步主動減薪，來彰顯願與民同甘苦。

世界多國領袖均主動作出與民眾齊捱苦日子的承擔。例如，印度總理莫迪與內閣官員由本月起減薪30%，為期一年，並將減薪的款項捐給抗疫基金；南韓總統文在寅與內閣官員減薪30%四個月；菲律賓有官員自願減薪至年底；新加坡內閣官員全體減薪3個月；連遠在非洲的肯尼亞總統也自願減薪80%。

企業高管減薪 與員工同舟共濟

本港一些企業高層亦紛紛減薪，例如國泰 （00293） 主席和行政總裁都由本月起減薪30%至年底，佐丹奴 （00709） 主席也主動減薪50%等等，他們都是用實質行動，希望與員工同舟共濟，挺過這艱難日子。

其次，港府在過去一年的表現不濟，在施政上進退失據，導致社會大規模暴亂事件、以至抗疫政策上多次遲誤甩漏，備受詬病，民望持續低企。非建制派繼續在立法會拉布，內會至今仍未選出主席，市民對這些議員在疫下仍是政治先行、罔顧民生大局，導致議會一塌糊塗，涉及多項改善民生的措施無法推行，亦甚為憤怒，因此，林鄭與問責班子及議員都應該齊齊減薪，用行動回應市民的不滿。

作為政治人物須有同理心，疫下不但要想方設法紓解民困，更應順應民意、民情，主動減薪，用行動證明自己是與市民同坐一條船，才能凝聚支持，一條心共同應對疫情，才能有機會戰勝這場硬仗。

責任編輯：陳楚源