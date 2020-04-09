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大象欺人

副刊版 2020/04/09

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年長母親遇亂不驚，困家期間管它電視壞了也處之泰然，但這大清早，她卻可憐兮兮拿着 iPad問兒子：「你給我看清楚，是否滙豐真的不派息！」兒子還未有機會張口回答，她又繼續嘀咕：「明明收信說會派息，為何又唔派？」說時憂心忡忡，好像天要塌下來。

母親生活無憂，持股量也不多，這點兒利息根本對她全沒影響，反應之大是因她大半生所信賴的銀行，竟無情地給她一個人倒馬翻，給全港股民殺個手足無措。

HSBC（滙豐）的H是代表香港，一八六五年建立於英屬香港，鴉片戰爭後英國商人Thomas Sutherland有見英式銀行在中國及東南亞的重要性，便在香港和上海創立The Hongkong and Shanghai Banking Corporation（也正是HSBC的來源）。歷年跟港人共度甘苦，也合理地成為發鈔銀行，香港股民稱她為「大象」，除因是重磅股外，更是動作緩慢股價不會大上大落，勝在派息理想，不少退休人士把積蓄投放滙豐以息度日。

但一下子，去年尾跟今年全年利息泡湯，不少港人經濟受損的同時，感情也受傷，一份信心和情誼消失無形於這份通告，滙豐是按英倫銀行屬下Prudential Regulation Authority指示下，一天內宣布不派息不回購，目的是在惡劣疫情下，盡量保護英國銀行體系穩定。

為保護英國銀行體系而要求港人作出犧牲，決定過程單方面不透明，若這不是欺負又是甚麼呢？

盡管大象明欺港人，但肯定港人對此大象仍是不離不棄。

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

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