好友問：「近年成日呢頭諗起、嗰頭唔記得，噏到嘴唇邊卻總記不起名字，係咪個腦開始老化呢？」記憶也有長、短期之分，像好友這類短期記憶的喪失，其實很常見，或許曾發生在你我身上，原因很多，如壓力（因皮質醇與腎上腺素分泌亦會影響認知功能，包括記憶力）和分神等，未必代表腦部老化。當然，人到中年，些微不復當年，正常也。

關於短期記憶的改善，哈佛大學心理學教授Daniel Schacter去年發表了一項很有趣的研究：人們向後行的動作與短期記憶能力有重要關連。他對參加者進行不同類別的實驗，包括看一串文字、影像或一場故布疑陣的犯罪場景。然後，請不同組別的參加者分別向前行、向後行或只是繼續坐着，再向他們發問先前看過的影像的情況。

Schacter發現，向後行那組能記得的細節、答對的題目遠勝其他組別，而這個差距跟年齡、性別、教育程度無關。更有趣的是，參加者甚至毋須真實進行向後行的動作，即使只是在腦內幻想自己在向後行，其短期記憶也勝過幻想自己向前行或繼續坐着的兩組。

究竟人在向後行時，腦內發生甚麼事能令我們活化／伸延／刺激短期記憶功能呢？現在還未有答案。我們大腦的不同部分負責短期記憶和長期記憶：前者是大腦額葉，後者則是先在海馬體，再轉移到與語言、知覺有關的大腦皮層進行永久儲存。我懷疑，向後行的動作可能刺激了大腦額葉，那有待Schacter團隊將來繼續研究，惟其早前研究所得向後行與短期記憶之關係，可謂經已確立。

這段宅家日子，我乾脆把屋企當playground，實驗Schacter的提議。每天在家向後行五分鐘（溫馨提示有興趣的讀者朋友，必須注意安全，勿急步快行，宜量力而為），毋須刻意，如從客廳走到房間一小段，我發現效果挺不錯，同時可訓練平衡力，感覺頭腦明晰了。所有養生方法，關鍵不是試過就算的體驗，而在於堅持。