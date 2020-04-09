研綫上娛樂 長者在家抗疫不孤單

警方本周首次就「限聚令」發出票控，有長者因圍觀下棋被罰款。長者在新冠肺炎疫情下娛樂大減，或需長留家中，此時更應善用科技對抗孤單。

觀棋被罰款 感「肉赤」仍圍觀

港府上月29日起實施「限聚令」，禁止多於4人於公眾場合聚集。警方在本周分別向6名在葵盛東邨、及13名在沙角邨的公眾場合聚集人士發出告票，有領取綜援的獨居長者因圍觀他人下棋，被罰款2,000元，直指「肉赤」，但未影響其繼續圍觀的意慾。

港大醫學院之前曾估算，新冠肺炎死亡率一般為1.4%，但70至79歲患者死亡率為4%，80歲或以上更達6%。是故限聚令對長者而言，也是「為了你好」，只是社交生活難免受影響。

疫境減社交 恐增長者焦慮

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝撰文表示，長者在疫情下與他人的聯繫或社區支援減少，可讓他們倍感孤獨，更增抑鬱及焦慮風險。

港大防止自殺研究中心正籌辦一個跨代共融計劃，讓年輕人為長者撰寫他們口述的歷史，增加對長者的理解。本港更有義工組成「太極聯盟義工隊」，請太極師傅根據體能不同的長者（包括輪椅使用者）的需要拍攝短片，教長者如何善用家中空間活動四肢，強身健體抗疫。

科技有助長者在家期間避免孤獨，疫情或能促進他們接觸及學習使用的意慾。紐約的養老計劃Himan Brown Senior Program就有義工透過Zoom為獨居長者提供科技課程，教他們如何使用智能手機和電腦，與他人保持通訊。

網上講座放電影 解悶+自我增值

關懷身邊長者可由個人做起，英國《衞報》報道指，當地近日有5歲女童為隔壁93歲長者發送關懷信息，提醒他並不孤單，兩者遂成為「筆友」。英國慈善組織The Arts Society更開始為年過70的長者提供免費網上藝術教育講座、電影放映及與客座作家舉辦即時網上問答環節，令他們可以解悶之餘又能自我增值。

本港近期也有藝術主題網絡平台在疫情下應運而生，包括亞洲協會香港中心有份成立的Art Power HK，在3月至5月期間舉辦多項藝術項目。本地長者若對藝術不感興趣，平時進行的活動如打麻將、下棋及打啤牌，全部都可在電腦或手機上以遊戲形式進行，既可一個人對機器玩、亦可邀約好友在網上對戰。

長者隔離在家中是為個人安全，但他們的心理健康也不容忽視。不少本地社企在疫情下會減少人手及服務，長者因此更需自我調節，社區亦有責多表示關懷。

▲ 本地長者多以下棋、打麻將或打牌等方式自娛，疫情下可考慮為長者在網上推行有關活動，以減低聚眾感染風險。（資料圖片）