區塊鏈4大優勢 助修復供應鏈？

區塊鏈（Blockchain）在加密貨幣與商業領域上的愈趨廣泛應用，在眾多應用中，筆者集中分析區塊鏈在供應鏈上的應用。在當前新冠病毒肺炎全球肆虐之際，世界主要經濟體國家都毅然採取「封關」、「封城」、居民「禁足外出」等一系列抗疫手段，令國內或地區內的經濟生產幾乎完全停頓，全球的供應鏈大大受到衝擊。因此，分析區塊鏈在供應鏈上應用的本質和實際應用，其對供應鏈復原力所起的幫助及作用，是很值得討論的問題。

各國封關抗疫 供應鏈恐中斷

從過去發展情況看，技術進步、貿易增量和物流通暢對供應鏈的提升效率有助。所謂供應鏈（supply chain），是指產品生產和流通過程所涉及的原材料供應商、生產商、分銷商、零售商以及最終消費者等多方通過上下游成員的接連（linkage）組成的網絡結構。簡單來說，供應鏈就是把原材料轉化為產品，並將產品運輸和分銷給最終用戶的鏈狀網絡，很顯然，在全球化下，區塊鏈所處理的，絕非一條綫性鏈條環境，而是有多方參與的多層次網絡環境。

然而，去年中美兩國「貿易戰」激化，令全球供應鏈受到衝擊；加上最近新冠狀病毒肺炎肆虐全球，在世界各地造成「大流行」，供應鏈的正常運行秩序亦受到損害。

換言之，全球動盪下，供應鏈暴露在停止運作的巨大風險中，一旦供應鏈中斷時其復原能力強弱就顯得十分重要，因為復原能力強弱意味供應鏈「斷鏈」時能否像平常一樣維持其正常營運，以滿足客戶對產品的需求和服務。對此，區塊鏈能提供幫助嗎？答案是肯定的。

多方參與價值高 應用範圍廣

事實上，在COVID-19早期於中國武漢爆發時，很多公司--雖然他們並非處於疫區，但在生產過程中，在他們的生產鏈上，由於有若干供應商是在疫區，因此無可避免也受到疫情影響。

有研究發現，《財富》全球1,000家最大企業中，有938家，其一級和二級供應商受到影響，使這些大企業也受到牽連。另一方面，在中美貿易戰後，一些在中國生產的公司把生產綫遷移至東南亞國家，例如越南或柬埔寨等，但由於其原料仍然來自中國，因而一樣受到影響。可以說，在供應鏈受到干擾情況下，區塊鏈大有「用武之地」。

首先看區塊鏈的定義。區塊鏈其實是一個分布式的數據庫，是一種分布式且僅供追加的帳本，由可證明的簽名、用加密學順序鏈接的交易組成，通過計算機節點網絡複製，並由軟件驅動共識不斷更新的前沿技術。

從實體經濟應用層面看，筆者認為，區塊鏈的應用，主要是在供應鏈上。很清楚，區塊鏈的應用效率，是建基於多方參與的基礎上，即愈多方參與，區塊鏈的應用效率便愈高、愈有價值。從這個角度看，供應鏈有複雜的多方參與，便能大大發揮作用。供應鏈上的多方參與，是其能夠提升效率的關鍵。對於區塊鏈在供應鏈上的應用，有四個功能性類別。

一、產品溯源，產品在何處生產？從何地而來？是原產地真貨抑或是異地冒牌假貨？在運輸過程中，經過甚麼人的手，產品有沒有受到損壞，是否完整？利用區塊鏈，這些疑問便可迎刃而解，因為記錄在區塊鏈上的數據資料是難以篡改，具透明性和可追溯性，因而產品最後到消費者手上時，區塊鏈對產品的種種據數記錄，就可以令消費者對這件商品完整無疑信心十足。

二、跟蹤供應鏈中的產品，記錄產品的生過程和其運輸過程，譬如，在海運上的應用，就是一個最好的說明例子。因為海運有多方參與，包括貨物的生產、代理、運輸目的地碼頭、海關、運輸目的地之物流運輸公司等、這條複雜的多方參與鏈條，使區塊鏈的作用和效力更大。

連接融資過程 增效率減成本

三、供應鏈金融，是指把供應鏈上交易各方，包括買方、賣方和融資方（金融機構）連接起來，實現一個融資的全程。利用區塊鏈提升買賣方公司的營運效率，降低成本。舉例來說，如果有一對買方和賣方，買方收到貨品後，賣方便可得到「應收帳款」。對賣方來說，愈早收到錢愈好，反之，買方則傾向愈晚付錢。在這種情況下，透過融資方作為中間人，雖然買方在實際上仍然未付帳款，但賣方實際上透過融資方提早收到了錢，箇中蘊含融資方對買方信用的基礎上，作出融資貸款的概念。

四、信息共享。在區塊鏈這個資料難以篡改，不容偽造的數據庫裏，愈多人加入進行信息共享，區塊鏈的效用便愈大，發展潛力也更巨大。事實上，一家具規模的企業，其生產供應鏈條相當長，當中有一級甚至到四級的供應商。當每級供應商只能看到自己上、下家的數據，看不到最終消費者的數據，也看不到最後原產地原材料的數據。在這種情況下，個別級別的供應商就會忐忑不安，擔心究竟消費者的需求有多大？自己生產的供應貨品該生產多少？在這種情況下，如果信息能更加透明，大家能夠看到更多信息數據，其實對大家都更有好處。

信息共享更透明 助優化生產

然而，在供應鏈上，實際有多少家供應商願意同其他公司分享信息？數量不多吧。原因也很容易理解。我為甚麼告訴你我生意的上下家公司是誰？我告訴了你，你會不會繞過我，去直接找我的上家供貨？也不願意告訴你我的客戶是誰，怕你繞過我去直接聯絡我的產品銷售客戶，搶走我的生意。

但是，如果利用區塊鏈的概念，使信息更加有選擇的透明化，比如只提供某一層供應商的整體信息或者總體的存貨量，消除信息不對稱和缺乏協調的問題，大家進行信息共享，對各方其實都有好處，據此可以作出生產最優化決定。

走筆至此，可對區塊鏈用途和其復原力的源泉作一扼要總結。

第一，區塊鏈在供應鏈上的應用，能夠達到信息的「可見性」，亦即讓更多信息能夠有選擇地釋放出來，各方都看得到可用的信息。

第二，由於區塊鏈數據難以篡改，不容偽造，經得起「驗證」，因而根據這些可靠的信息，參與各方都可以作出更有效率的政策決定；

第三，「自動化」，譬如智能合約的應用，消除交易中介的交易費用等；

第四，「復原力」，利用區塊鏈，使供應鏈中斷之虞具一定的迴避風險能力與復原力，在全球大環境出現動盪的環境下，發揮不致「全盤皆倒」的穩定作用；第五「聚合數據」等的功能。

雖然提到區塊鏈，容易令人聯想到比特幣（Bitcoin）等加密數字貨幣，但區塊鏈更大的應用潛力，在於它是一個可讓多方參與的數據庫，透過多方參與，庫內難以篡改的數據得以更透明化和具追溯心性的可共享特性，能夠開拓出更大範疇和更多具有創新性的應用，包括商業應用等，成為目前一個非常具發展潛力的領域，並為未來經濟增長作出貢獻。

▲ 在區塊鏈這個資料難以篡改的數據庫裏，愈多人加入進行信息共享，區塊鏈的效用便愈大，發展潛力也更巨大。（資料圖片）