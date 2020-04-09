強力出招背後 防失業率飈升

財政司司長陳茂波日前提醒，各方宜為未來6個月經濟情況或未能扭轉，及早做好準備。換言之，經濟10月才見曙光。

基於此評估，政府是大手筆以800億元，資助企業出糧半年，以助不少在困境中掙扎的企業和打工仔。

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