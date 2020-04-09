強力出招背後 防失業率飈升 政治版 2020/04/09 分享： 財政司司長陳茂波日前提醒，各方宜為未來6個月經濟情況或未能扭轉，及早做好準備。換言之，經濟10月才見曙光。 基於此評估，政府是大手筆以800億元，資助企業出糧半年，以助不少在困境中掙扎的企業和打工仔。 朌 ... 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 相關文章 1375億次輪抗疫基金 800億保就業 今日 1375億次輪抗疫基金 800億保就業 財赤料擴至2766億 佔GDP 9.5% 今日 財赤料擴至2766億 佔GDP 9.5% 最新專欄文章 更多 行會今拍板次輪抗疫基金 助企業出糧 2020/04/08 行會今拍板次輪抗疫基金 助企業出糧 多國補貼企業出糧 港府如何出招？ 2020/04/07 多國補貼企業出糧 港府如何出招？ 財爺籲做好準備 10月才見曙光？ 2020/04/06 財爺籲做好準備 10月才見曙光？ 企業生存「3難」 林鄭針對性出招 2020/04/03 企業生存「3難」 林鄭針對性出招 疫下立會選戰 建制促延期可行？ 2020/04/02 疫下立會選戰 建制促延期可行？ 疫情 香港 經濟 美國 英國 林鄭月娥 失業率 新加坡 陳茂波 補貼 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入