史無前例保就業 撥巨款細節須解畫

非常時期非常措施！因應疫情嚴重衝擊經濟，為免出現企業倒閉裁員潮，港府昨公布總值1,375億元的第二輪抗疫基金，首要就是要保就業，保住打工仔飯碗。今次被政府形容為史無前例、涉及龐大金額的措施，彰顯其急市民所急，除了必須執行到位，由於很多細節欠奉，坊間有不少疑問，當局應盡快解畫，使這項特殊的重招，能夠真正發揮作用。

補助企業保就業 成效惹關注

特首林鄭月娥昨宣布第二輪防疫抗疫基金，除協助企業在疫下艱難環境繼續經營，更拋出高達800億元資助企業員工薪金計劃，補貼期6個月，上限為員工薪金的一半或每月9,000元，條件是企業不能裁員；同時支援多個受疫情影響行業，以及系列紓困措施。

林鄭強調，疫下航空和旅遊業停擺，為了阻截病毒傳播而實施社交隔離，令各行各業生意大減，情況若持續，預期很多企業會不支倒閉。為了預防企業結業裁員潮，推高失業率，惟有作出史無前例的回應。

今次抗疫基金涉及1,375億元，不但比上次300億元多，還比2月底財政預算案動用1,200億元紓困更大手筆。面對百年一遇的疫情，港府在非常時期採取非常手段救經濟是無可厚非，但箇中牽涉兩大問題。

首先，港府能否執行到位？今次重中之重的補貼員工薪金，是參考了外國經驗。惟外國是直接支薪給員工，港府卻是將錢給企業，間接地向員工支薪，箇中會否出現漏洞？例如企業會否讓員工繼續放無薪假而支半薪，再扣除9,000元？若員工沒底薪，僱主會否扣起9,000元？違規會有何罰則？又例如放無薪假，政府會否補貼或津貼僱主？若公司請回被裁者，支出是否反而增多等等？

官展魄力承擔 商民自律配合

如何確保錢能真正落入員工口袋裏，坊間即時出現不少疑問，政府暫無肯定答案。當局應盡快釋除疑慮，並理順執行細節，訂立審查和監察機制，確保員工盡快收到救命錢，勿重蹈之前防疫措施諸多甩漏的覆轍，盡快落實和到位，讓市民感受到政府共度時艱。

其次，港府在短短一個半月內三度推抗疫紓困措施，合計涉及2,875億元，佔本港GDP 9.5%，規模比例跟美國、新加坡等經濟體相若。面對百年一遇的疫情，港府不惜動用財政儲備，但是否足以救經濟？若不夠，又如何？惟這三次大開水喉，已令財政儲備由逾1.1萬億元減至8,000多億元，更使今年度財赤估計由原先1,391億元倍增至2,766億元，讓人擔心儲備終有耗盡的一天。港府須審慎理財，並向市民和外界更多闡釋港府公共財政，確保穩健，消除疑慮。

港府展現出救經濟、紓民困的魄力和承擔，並對受疫情衝擊的行業員工伸出援手，企業，特別是僱主，以至我們每個人的日常活動，在抗疫路上更須主動配合和自律，攜手打贏這場疫戰。

責任編輯：張志堂