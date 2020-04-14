Microsoft Azure Synapse Analytics 助企業分析龐大數據 取得最正確決策

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Microsoft Azure 以 AI知識發掘技術 協助企業作出理想決策
數據分析對企業的業務提升助益不言而喻，Microsoft Azure Synapse Analytics 的推出，便專為企業簡化搜集、提取及分析大量資料的過程，在毋須懂得 SQL 數據庫或預先建構數據分析模型下，即可在短時間內透過機械學習（Machine Learning） 及 Microsoft 其他工具，對企業資料及其他巨量資料數據，進行分析及業務預測。
輕易分析各種巨量數據
商場上有句戲言︰「得 Data（數據），得天下」，雖帶點誇張，不過也說明數據對企業發展的重要性。因此，不論業務性質，企業都會盡力將客戶、商品以及服務數據加以保存。惟隨著電子商貿的興起，數據產生渠道變得多樣化，遍及實體店、網站、IoT裝置、SaaS 服務……，數據量因而變得龐大，想加以整理及分析，無疑是一件既艱鉅且費時的任務。Microsoft Azure Synapse Analytics 的優勢，便是可結合第三方資料倉儲及資料整合工具如 ETL（Extract / Transact / Load），以至企業沿用開的資料分析工具 Power BI，利用機械學習模式，將不同儲存位置及各種格式的數據，輕易匯入及分析。如此，企業可更容易掌握數據分析結果，為客戶建構一致的營銷或服務環境，確保即使客戶經由不同途徑使用服務，均可取得相同體驗。
雲瑞數據庫提升處理性能
因為社交媒體的普及，客戶愈來愈懂得在網上分享產品或服務的體驗，他們也較以前更重視個人使用感受，普遍企業因而趨向實施「小眾營銷策略」。換言之，處理的數據將更為龐大，以往的數據分析方式必須改變。Microsoft Azure Synapse Analytics 具備安全可靠的雲端資料庫，可供處理大量數據之餘，也可無縫連接企業原來的數據庫；而對於沿用開 SQL 伺服器的企業，更可繼續配合各種工具使用。日本花王集團早前便結合社交平台上的客戶意見及其他營運數據，將原來的數據分析系統搬遷至 Microsoft Azure Synapse Analytics，即時大大提高數據處理性能之餘，業務亦在短短三個月內己見積極明顯增長。
可視化數據報告有助決策
以 Microsoft Azure Synapse Analytics 進行數據分析，毋須專門懂得 SQL 程式語言的IT ，也毋須建構數據分析模型，對於一般企業而言，是更為輕鬆簡單。此外，企業在查詢數據庫上也不會有問題，既可自行開發相關應用程式，直接進行查詢工作，也可透過其他 Microsoft 工具，以可視化介面對數據進行操作。美國老牌連鎖藥妝店 Walgreens 早前便將數據庫遷移至 Microsoft Azure Synapse Analytics，數據都經由 Azure ExpressRoute 匯入到 Azure Blob 儲存。現時公司的分析師每天早上九點，便能準時通過 Power BI 觀看數據的圖像報告，繼而加以分析，作出最正確的決策。
大大節省營連成本
相比起其他的數據分析平台，由於 Microsoft Azure Synapse Analytics 可結合 Power BI 使用，亦可借助 SQL 伺服器日後升級及擴展，對企業而言無疑是更具成本效益。此外，它更提供 SQL on Demand 服務，讓企業可因應分析需要，彈性為電腦增加效能，避免購置添置硬件或租用不必要資源，將資金留在其他業務拓展之上，為公司增加市場競爭力。
詳情請瀏覽：https://azure.microsoft.com/en-us/services/synapse-analytics/#overview
（資料由客戶提供）