Microsoft Azure Synapse Analytics 助企業分析龐大數據 取得最正確決策

數據分析對企業的業務提升助益不言而喻，Microsoft Azure Synapse Analytics 的推出，便專為企業簡化搜集、提取及分析大量資料的過程，在毋須懂得 SQL 數據庫或預先建構數據分析模型下，即可在短時間內透過機械學習（Machine Learning） 及 Microsoft 其他工具，對企業資料及其他巨量資料數據，進行分析及業務預測。

▲ 配合不同工具，Synapse Analytics可分析大量數據，讓企業取得精準分析及預測。

輕易分析各種巨量數據

商場上有句戲言︰「得 Data（數據），得天下」，雖帶點誇張，不過也說明數據對企業發展的重要性。因此，不論業務性質，企業都會盡力將客戶、商品以及服務數據加以保存。惟隨著電子商貿的興起，數據產生渠道變得多樣化，遍及實體店、網站、IoT裝置、SaaS 服務……，數據量因而變得龐大，想加以整理及分析，無疑是一件既艱鉅且費時的任務。Microsoft Azure Synapse Analytics 的優勢，便是可結合第三方資料倉儲及資料整合工具如 ETL（Extract / Transact / Load），以至企業沿用開的資料分析工具 Power BI，利用機械學習模式，將不同儲存位置及各種格式的數據，輕易匯入及分析。如此，企業可更容易掌握數據分析結果，為客戶建構一致的營銷或服務環境，確保即使客戶經由不同途徑使用服務，均可取得相同體驗。

▲ 數據庫程式編碼可按需要任意修改，極具彈性。

雲瑞數據庫提升處理性能

因為社交媒體的普及，客戶愈來愈懂得在網上分享產品或服務的體驗，他們也較以前更重視個人使用感受，普遍企業因而趨向實施「小眾營銷策略」。換言之，處理的數據將更為龐大，以往的數據分析方式必須改變。Microsoft Azure Synapse Analytics 具備安全可靠的雲端資料庫，可供處理大量數據之餘，也可無縫連接企業原來的數據庫；而對於沿用開 SQL 伺服器的企業，更可繼續配合各種工具使用。日本花王集團早前便結合社交平台上的客戶意見及其他營運數據，將原來的數據分析系統搬遷至 Microsoft Azure Synapse Analytics，即時大大提高數據處理性能之餘，業務亦在短短三個月內己見積極明顯增長。

▲ 以 AI 比對不同數據庫，並自動輸出詳細報告，數據分析師一目了然。

可視化數據報告有助決策

以 Microsoft Azure Synapse Analytics 進行數據分析，毋須專門懂得 SQL 程式語言的IT ，也毋須建構數據分析模型，對於一般企業而言，是更為輕鬆簡單。此外，企業在查詢數據庫上也不會有問題，既可自行開發相關應用程式，直接進行查詢工作，也可透過其他 Microsoft 工具，以可視化介面對數據進行操作。美國老牌連鎖藥妝店 Walgreens 早前便將數據庫遷移至 Microsoft Azure Synapse Analytics，數據都經由 Azure ExpressRoute 匯入到 Azure Blob 儲存。現時公司的分析師每天早上九點，便能準時通過 Power BI 觀看數據的圖像報告，繼而加以分析，作出最正確的決策。

▲ 不懂 IT 的員工，亦可透過可視化介面，輕鬆對數據進行操作。

大大節省營連成本

相比起其他的數據分析平台，由於 Microsoft Azure Synapse Analytics 可結合 Power BI 使用，亦可借助 SQL 伺服器日後升級及擴展，對企業而言無疑是更具成本效益。此外，它更提供 SQL on Demand 服務，讓企業可因應分析需要，彈性為電腦增加效能，避免購置添置硬件或租用不必要資源，將資金留在其他業務拓展之上，為公司增加市場競爭力。

詳情請瀏覽：https://azure.microsoft.com/en-us/services/synapse-analytics/#overview

（資料由客戶提供）

