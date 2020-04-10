入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 置業家居 2020/04/10 分享： 【二手分析】今時今日的「疫廈」與2003年沙士定義具大出入，當年主要形容淘大花園出現同座大規模感染的社區爆發，而新冠肺炎主要是群組感染為主，上下層感染情況僅得青衣長康邨、大埔富亨邨，惟兩屋苑已未有相關 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 今日 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 今日 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 今日 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 將軍澳新都城 低層戶呎造$14,981 稍低市價3% 今日 將軍澳新都城 低層戶呎造$14,981 稍低市價3% 最新專欄文章 更多 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 今日 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 上水龍豐花園 放盤不足10個 業主叫價軟化 今日 上水龍豐花園 放盤不足10個 業主叫價軟化 天水圍嘉湖山莊 未受疫情影響 4月全屬市價成交 今日 天水圍嘉湖山莊 未受疫情影響 4月全屬市價成交 東涌映灣園 2房$600萬成交 重返去年6月水平 今日 東涌映灣園 2房$600萬成交 重返去年6月水平 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入