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入市先計好數 大膽還價或「執到寶」

置業家居 2020/04/10

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【二手分析】今時今日的「疫廈」與2003年沙士定義具大出入，當年主要形容淘大花園出現同座大規模感染的社區爆發，而新冠肺炎主要是群組感染為主，上下層感染情況僅得青衣長康邨、大埔富亨邨，惟兩屋苑已未有相關

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欄名 : 封面故事

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