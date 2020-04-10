直擊各區疫廈最新市況 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 置業家居 2020/04/10 分享： 麗港城2座及4座早前均錄確診個案，香港置業市務經理許嘉揚指，「客人聽到是2、4座會不想睇樓，盡量避開這兩座，不過其餘座數沒有太大影響。」整體睇樓量亦見下跌，3月底每星期約有3至4組客人睇樓，但本星期跌 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 今日 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 今日 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 今日 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 將軍澳新都城 低層戶呎造$14,981 稍低市價3% 今日 將軍澳新都城 低層戶呎造$14,981 稍低市價3% 最新專欄文章 更多 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 今日 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 天水圍嘉湖山莊 未受疫情影響 4月全屬市價成交 今日 天水圍嘉湖山莊 未受疫情影響 4月全屬市價成交 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入