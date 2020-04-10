麗港城2座及4座早前均錄確診個案，香港置業市務經理許嘉揚指，「客人聽到是2、4座會不想睇樓，盡量避開這兩座，不過其餘座數沒有太大影響。」整體睇樓量亦見下跌，3月底每星期約有3至4組客人睇樓，但本星期跌

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