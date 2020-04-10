過去14日分別有2名確診肺炎的患者報稱居住於ONE HOMANTIN，分別位於第2及5座。區內代理指出，該行代理及準買家在睇樓前會先量體溫，亦要使用酒精搓手液。屋苑本月仍未「開齋」，上月則錄2宗買賣成

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