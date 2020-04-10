直擊各區疫廈最新市況 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 置業家居 2020/04/10 分享： 過去14日分別有2名確診肺炎的患者報稱居住於ONE HOMANTIN，分別位於第2及5座。區內代理指出，該行代理及準買家在睇樓前會先量體溫，亦要使用酒精搓手液。屋苑本月仍未「開齋」，上月則錄2宗買賣成 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 今日 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 今日 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 今日 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 將軍澳新都城 低層戶呎造$14,981 稍低市價3% 今日 將軍澳新都城 低層戶呎造$14,981 稍低市價3% 最新專欄文章 更多 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 今日 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入