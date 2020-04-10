根據政府公布的資料，現時有2名確診者居住在啟德1號（I）1座，中原資深分區營業經理陳智欣表示，啟德1號（I）1座暫時有大約20個已過SSD禁售期的放盤，包括1座中層F室，實用面積383平方呎，1房間隔

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