新都城3個期數均有確診個案，項目4月暫錄5宗成交，其中一宗稍低於較市價，1期2座低層H室，實用面積526平方呎，3月初叫價$818萬，最終減至$788萬成交，減價$30萬或3.7%，呎價$14,981

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