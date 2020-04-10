日出康城2期（領都、領峯及領凱）現時有約180個放盤，其中約有10個低於市價，均是極低層單位，其中領都更有凶宅同層放售，1座中層LD室實用面積976平方呎，以$1,100萬放盤中，呎價$11,270。

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