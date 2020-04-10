利嘉閣高級分區經理霍志豪指，豪景花園向來成交不算多，一般每個月約3至5宗成交，而錄得確診個案後，4月成交冰封，暫未錄得成交。「確診個案對睇樓量或多或少一定有影響，尤其是確診該座，我們代理也不太敢上去！

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