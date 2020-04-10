即使藍澄灣1座有確診個案，未有影響準買家在藍澄灣搵盤，利嘉閣首席分區董事鄧俊文指，「4月未有成交，但與確診個案關係不大，客人聽到有確診都沒有太驚慌。」

鄧俊文稱，現時叫價與上月成交價有距離，「上個月不少

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