藍天海岸有平過市價盤放盤3個月仍未獲承接，美聯首席高級營業經理吳惠斌指，現時藍天海岸約有40個放盤，確診的影岸‧紅A座約有17個，其中影岸‧紅A座底層一個601平方呎單位，3個月前放盤叫價$800萬，

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