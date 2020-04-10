直擊各區疫廈最新市況 東涌藍天海岸 底層戶 減價5次仍未獲承接 置業家居 2020/04/10 分享： 藍天海岸有平過市價盤放盤3個月仍未獲承接，美聯首席高級營業經理吳惠斌指，現時藍天海岸約有40個放盤，確診的影岸‧紅A座約有17個，其中影岸‧紅A座底層一個601平方呎單位，3個月前放盤叫價$800萬， ... 欄名 : 封面故事 相關文章 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 今日 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 今日 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 今日 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 今日 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 最新專欄文章 更多 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 今日 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入