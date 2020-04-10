映灣園近期6座、10座、11座及15座均錄肺炎確診個案，美聯助理區域經理方吉和指，東涌整體二手交投氣氛較3月底慢，並非只局限於確診屋苑映灣園。映灣園4月截至8日錄得4宗成交，其中1宗較市價平約5%的成

...