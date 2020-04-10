直擊各區疫廈最新市況 東涌映灣園 2房$600萬成交 重返去年6月水平 置業家居 2020/04/10 分享： 映灣園近期6座、10座、11座及15座均錄肺炎確診個案，美聯助理區域經理方吉和指，東涌整體二手交投氣氛較3月底慢，並非只局限於確診屋苑映灣園。映灣園4月截至8日錄得4宗成交，其中1宗較市價平約5%的成 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 今日 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 今日 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 今日 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 今日 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 最新專欄文章 更多 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 今日 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入