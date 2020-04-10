嘉湖山莊屬熱門上車屋苑，雖然近期錄得3宗確診，其中樂湖居4座更錄得2宗，但仍無阻嘉湖山莊成交，中原高級區域營業經理文家輝指，項目4月首8天已錄7宗成交，但全屬市價成交，沒有特別平價交投。

確診的樂湖居及

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