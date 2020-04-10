現時有3名確診者居住在上水龍豐花園B座，該座在上月曾錄成交，單位為B座低層7室，實用面積502平方呎，以$582萬成交，實呎$11,594。

美聯首席助理聯席董事王子超表示，今個月龍豐花園暫未有買賣成交

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