直擊各區疫廈最新市況 上水龍豐花園 放盤不足10個 業主叫價軟化 置業家居 2020/04/10 分享： 現時有3名確診者居住在上水龍豐花園B座，該座在上月曾錄成交，單位為B座低層7室，實用面積502平方呎，以$582萬成交，實呎$11,594。 美聯首席助理聯席董事王子超表示，今個月龍豐花園暫未有買賣成交 ... 欄名 : 封面故事 相關文章 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 今日 入市先計好數 大膽還價或「執到寶」 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 今日 藍田麗港城 筍盤已消化 睇樓量減半 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 今日 何文田ONE HOMANTIN 確診同座1房 低估價6%沽 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 今日 啟德啟德1號（I） 周末30組客睇樓 租客佔6成 最新專欄文章 更多 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 今日 買家執平貨 疫廈二手尋寶？ 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 今日 鴨脷洲海怡半島 SSD貨鬆綁 業主連使費蝕逾$80萬 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入