Work from Home增新客源 推免運費刺激消費 置業家居 2020/04/10 分享： 【疫情影響】疫情下，雖然Grandma's Scones只是網店，但受社會負面因素影響，他們的生意亦稍為受影響，不過對比市面上的實體店，影響不算大。為刺激消費，他們4月推出免運費服務，只要買滿$300 ... 欄名 : 地區‧人‧情 相關文章 藍帶甜品師 開網店專賣Scone冀品牌做到老 今日 藍帶甜品師 開網店專賣Scone冀品牌做到老 最新專欄文章 更多 藍帶甜品師 開網店專賣Scone冀品牌做到老 今日 藍帶甜品師 開網店專賣Scone冀品牌做到老 「小魔怪」擴充遇疫情 獲業主減租 每月蝕錢望捱過 2020/04/04 「小魔怪」擴充遇疫情 獲業主減租 每月蝕錢望捱過 成立「文具佬」 冀做到總有一間在附近 2020/04/04 成立「文具佬」 冀做到總有一間在附近 萬希泉藉港產陀飛輪 向世界發放正能量 2020/03/28 萬希泉藉港產陀飛輪 向世界發放正能量 趁市場收縮拓展 創造新機遇 2020/03/28 趁市場收縮拓展 創造新機遇 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入