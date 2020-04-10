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Work from Home增新客源 推免運費刺激消費

置業家居 2020/04/10

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【疫情影響】疫情下，雖然Grandma's Scones只是網店，但受社會負面因素影響，他們的生意亦稍為受影響，不過對比市面上的實體店，影響不算大。為刺激消費，他們4月推出免運費服務，只要買滿$300

...

欄名 : 地區‧人‧情

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