美減息後 港元拆息為何跌不下來

美國聯儲局為應對新冠肺炎疫情對經濟打擊，3月內兩度緊急減息共達1.5厘，聯邦基金利率目標區間由1.5%至1.75%降至0%至0.25%。美國大幅減息，香港樓按用家亦憧憬減息，然而最優惠利率（P）基於難以單邊減未有下調，至於大部分用家使用之H按，銀行同業拆息（HIBOR）亦暫未有大幅下降，原因為何？

社運肺炎影響 銀行傾向保留資金

本地銀行拆息主要受港元供求狀況及美息走勢等因素所影響，與美息有關主要是基於香港實施與美元掛鈎的聯繫滙率制度，而影響本地港元需求增加的因素包括季結/年結影響、大型新股集資活動凍結市場資金、大企業派息期、市場風險或個別因素引致銀行保留資金意慾增加等。再者，銀行體系結餘已由過往數千億元水平降至目前約$540億水平，故此港元拆息已變得較前敏感，在不同因素下較大機會出現上落波動。

事實上，自銀行體系結餘在2018年跌穿千億元水平後，1個月拆息便由長期低於1厘水平回升，升至逾1厘至2厘水平。去年4月起銀行結餘降至約$540億水平，拆息上揚機會亦較前增加，當中亦基於港元貸存比率自去年第三季升至逾90%新高水平，反映銀行放貸資金並非鬆動（最新數字是89.9%），加上去年的社會運動以至今年的新冠肺炎疫情均會令銀行有保險性保留資金傾向，1個月港元拆息自去年多個月份處於逾2厘水平，令港元拆息高於美元拆息，與過往不同。過往美國聯邦基金利率於2008金融海嘯後曾同樣降至現水平，2008年12月底至2015年12月中前皆維持聯邦基金利率於0%至0.25%水平，期內與樓按相關的1個月港元拆息跌至介乎0.07%至0.36%水平；但現時港元拆息已明顯高於這個水平。

避險需求大增 美拆息亦被推高

原則上港息在聯繫滙率制度下一般會跟隨美息，港息不應大幅高於美息，故此當本地港元需求回落，港元供求回穩時，港元拆息應回落至趨近美元息率。美國於3月初緊急減息半厘後，與樓按相關的1個月港元拆息曾受美息跌勢影響由1.6%降至1.07%，以現時H按息率低至H+1.24%至H+1.3%計，H按息率曾跌至2.31厘至2.37厘，跌穿P按封頂息率（一般現為2.5厘）。

但3月份金融市場集資活動以及季結等因素令港元需求增加，1個月拆息又再回升並企於2厘水平，H按因一般有封頂息率作為保障，實際按息普遍仍處於2.5厘。季結過後，拆息始回軟，4月8日1個月拆息回落至1.68%，但暫見拆息未有降至應有水平，其中原因亦基於美元拆息最近亦被推高。作為國際最大主要貨幣的美元，避險需求大增導致全球爭奪美元，引致美元供應緊張，推高美元拆借成本，過往美國聯邦基金利率亦降至現水平之數年間，美元拆息以1個月期為例多徘徊0.15%至0.25%之間，但近日卻持續處於約0.9%水平跌不下去。

儲局無限放水 疫後息率有望降低

隨着美國聯儲局宣布無限期量寬，再加以不同方式方水，市場期望美元息率可大幅降低，但全球疫情未見受控，金融市場極其波動，美元拆息暫未可被推低至市場預期水平。原則上本地季結過後，港元需求應有所回落，現高於美息之港元拆息應可下降，令H按息下跌。然而在經濟前景不明朗、市場一遍應對避險需求下，加上美元拆息跌幅遜預期，港元拆息便不能如往一樣跌至甚低水平。當然，美國推出如此大力度減息及量寬等措施，市場期望當敏感情緒緩和及疫情高峰期後，借貸息率可確切降低。

在眾多不確定因素下息率何時降低及減幅如何有待觀察，然而，基於拆息波動性大，用家選擇H按計劃時需特別留意封頂息率水平是否與市場優惠按息一致。

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