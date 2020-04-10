時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場

時代天韻為發展商時代中國於珠海首個引入先進建築技術，提高建造精密度及抗震能力的項目，目前在售的2房至4房單位，入場費約由￥105萬起。

整個項目佔地約3.5萬平方米，建築面積達11.7萬平方米，位處白蕉

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