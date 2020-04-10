時代天韻高質舒適住宅 2房￥105萬起入場 置業家居 2020/04/10 分享： 時代天韻為發展商時代中國於珠海首個引入先進建築技術，提高建造精密度及抗震能力的項目，目前在售的2房至4房單位，入場費約由￥105萬起。 整個項目佔地約3.5萬平方米，建築面積達11.7萬平方米，位處白蕉 ... 欄名 : 國內置業 最新專欄文章 更多 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 2020/04/04 中國鐵建大廈 屬綜合發展項目 加推30套公寓 ￥274萬起入場 九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 2020/03/28 九洲保利‧天和 加推3期分層住宅戶 連精裝售￥235萬起 中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 2020/03/21 中海世紀薈 享地理優勢 推96伙住宅 ￥160餘萬入場 中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 2020/03/07 中冶逸璟公館依山傍水 加推100伙 售￥600萬起 中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 2020/02/29 中海環宇城推10套河景複式戶 連精裝售￥540萬起 中國 珠海 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入