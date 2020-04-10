民間自救 倡MPF允提應急錢度難關

政府宣布「保就業、創職位」，計劃向合資格僱主提供僱員薪金補貼，補貼薪金一半，上限最多9,000元，為期6個月；同時又宣布指政府未來1年會在公營及私營創造3萬個為期一年月的職位。獅子山學會認為，比起政府推動一些措施對抗逆境，政府應適當地拆牆鬆綁，讓香港人民間自救，效果比起由政府主導更佳。

港人靈活變通 導遊轉做外賣員

就以令全球政府手足無措的疫情為例，今次香港抗疫的路上，明顯見到，香港人不信權威，憑沙士的經驗及生活累積的常識，全球專家反對戴口罩，香港人一於少理，人人戴口罩自救，民間用最高規格來處理，一度引來其他國家官民恥笑反應過敏，但誰人笑到最後，還得看確診感染人數。在人口密集的香港，確診感染人數之低，可說是世界前列，由最先排名榜的頭十位，現已大幅下降，甚至連世衞亦要轉軚，指戴口罩可能有助抗疫，外國傳媒亦報道香港人抗疫方法以作借鏡，全都是香港人民間自救的成果。

在經濟上亦一樣，香港人靈活變動，有朋友本來任職導遊，疫情封關後已零生意，立即轉型改為任職手機外賣程式的外賣員，幫補家計，靈活變通地尋求出路，總比被動地等待政府宣布措施，來得快及有效。

事實上，早已有人因為疫情而失業，即使放寬綜援限制，亦總會有人短暫失去收入，更重要是，代僱主出一半糧，未能針對真正的問題。倒數一年前，不少行業在科技及自由行轉勢的情況下，早已有轉型的需要。

疫情下的實況，不是薪金及租金的問題，而是需求問題，多留在家中、減少出外及聚會，出國旅行公幹更不用提，結果便是消費減少，失去生意。類似的經濟危機約十年發生一次，每次有企業倒閉，同時亦衍生更具效率的生意模式，以應對逆境，從而令經濟重上正軌。

政府代出半糧 難助經濟轉型

政府代出半糧，勉強為其吊鹽水，沒有需求對生意亦無幫助，長遠也無助香港經濟轉型，情況就如上述的導遊朋友一樣，如果苦等政府推出措施，到今日仍然無了期等待。

當然，一旦失業，直接面對頓失收入的困境。政府過去一直保留財政儲備應急，打工仔一直有一筆不能用的錢，那就是強積金。積金局資料顯示，截至2019年底，強積金總資產淨值為9,694億元，以287萬名僱員及自僱人士計算，推算人均有強積金約33.78萬元，今年初全球股災，理柏計算，首季強積金人均蝕37,318元，即人均約剩下30萬元。

政府代支半薪，從銀碼上看得出政府不想太早耗盡庫房，然而，打工仔失業危機迫在眉睫，何不讓打工仔自行提取強積金，按自己的需要自救，同時又不會多花庫房半分錢。

倡強積金改救濟金 失業可提

強積金本屬打工仔的錢，因條例所限，才要夠65歲才能提取。問題是，65歲後提取的原意，就是到時沒有收入，所以要預先儲錢。若果現在已經沒有收入，為何不能將自己的錢先行應急，度過危機後，才再重新為65歲的將來打算？

政府可以立即取消強積金，讓打工仔自行提款度過寒冬，又或修例改為個人失業救濟金，一旦失業便可從強積金戶口中提取同等份額的工資，直至找到工作為止。至低限度，亦應可取回僱員自行供款的部分，即平均每名打工仔約15萬元的資金。

至於政府增加短期職位，合約完結後還得面對現實，倒不如早點放寬條例，特別是政府過去對一些新型的經濟模式採取抗拒態度，甚至打壓，例如新型電子煙及共享經濟，連帶相關的工作機會亦減少。

外賣逆市擴張 共享經濟應鬆綁

共享經濟大行其道，例如共享汽車，香港卻是少數官方會主動打壓共享汽車的城市。疫情之下，同樣是共享經濟的外賣程式卻逆市擴張。先不論現時共享汽車有沒有足夠乘客，放寬後至少讓企業來港投資、請人，透過新科技提供機會。疫情過後配合科技，甚至可以令香港變成一個更方便旅客的城市。

又例如新型電子煙或加熱煙，英美澳紐等外國有例子，將之視為戒煙工具。撇除權威，只講經濟民生，出售相關產品的零售點便會租舖販賣，報販及其他商戶有多一種產品出售，亦是一種收入來源。至於電子煙有沒有害？能否戒煙？其實民間心中有數，一個有疫情會全民戴口罩、如此注重健康的城市，這個選擇權應還給市民決定。

香港人民間抗疫，令舉世關注及學習，有這種質素的人民，政府不用主導，應盡量利用民間自發的能力，疫情過後的經濟復甦，還是令人相當期待。將廣州大媽的一句更改為：「相信人民，唔怕」，就是香港經濟復甦的原動力。

▲ 香港人不信權威，憑沙士的經驗及生活累積的常識民間抗疫，令舉世關注及學習。（資料圖片）