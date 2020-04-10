疫境失業增 贈糧食向基層送暖

荃灣有獨居長者徒步走到油麻地，只為領取免費飯盒，現已幸得有心人相助。基層手停口停，隨本港失業率持續上升，對食物支援的需求恐將繼續增加。

企業相繼裁員 基層雪上加霜

今年60歲的陳姓老伯原本在一間麻雀館任職清潔，惟麻雀館倒閉後拖欠薪金，令他頓時失去收入，無奈之下只得由荃灣住所走到油麻地社企銀杏館排隊領取免費飯盒。銀杏館表示近日收到不少有心人的電話，願意為陳伯提供協助。亦有餐廳在Facebook上表示會為陳伯提供工作機會。

本港失業率在疫情期間增至3.7%，對手停口停的基層無疑雪上加霜。循道衛理觀塘社會服務處神愛關懷中心社工何汝瑛上月指，本地各行各業員工工時大減，不少更大幅裁員。基層只能靠積蓄過活，令食物銀行近月收到的申請數量翻倍。

全球經濟不景，令各地民眾對食物銀行的需求大增。據《彭博》報道，英美國民在疫情期間的瘋狂搶購行為令食物銀行失去補充庫存的能力，已呼籲人們不要過度囤積食物。

搶購糧食的情況早前亦有見於本港，市民與其任由食物擺放太久至過期，不如將多餘糧食捐贈予食物銀行。

美國德州皮斯特（Peaster）有居民在社區內擺放社區雪櫃（community refrigerator），讓民眾將家中多餘食物捐出並放入雪櫃內，讓有需要人士自行拿取。本港也有社企Food Sharing Hong Kong在深水埗推廣社區雪櫃理念，擺放雪櫃及食物櫃供市民擺放及取出乾糧與新鮮食品。

在疫情嚴重的意大利那不勒斯（Naples），當地居民想出一個能夠提供食物支援又能為社區打氣的做法，便是在露台垂吊一個食物籃子，讓居民放入多餘食物，以供有需要市民自由取用。英國威爾士亦有居民發起門前捐食的活動，人們將家中多出的罐裝、包裝食品乃至復活節蛋等食物放在門前，讓食物銀行義工拿走。

林盛斌帶孩子 訪「明哥」買飯票

本港不少食物銀行例如惜食堂為減少傳染風險，已暫停所有義工服務及熱餐供應，有限度提供速凍餐服務及食物包。市民即使無法做義工，亦可透過捐款多出一分力。節目主持人林盛斌早前便曾帶同子女到訪深水埗「明哥」的北河同行飯店買飯票，更鼓勵子女出動利市錢，為他們上重要一課。

逆境下要幫助有需要人士，除了靠社企支援，有心的市民亦可盡一己之力，為應付兩餐也有煩惱的人伸出援手。

▲ 本港失業率創9年新高，基層手停口停，不少長者需領取社企免費飯盒。（資料圖片）