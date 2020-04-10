疫下停課開考DSE 3大挑戰

昨天特區政府再次推出防疫令加強版，將所有限聚令延長至本月23日；原定三月底開考的中學文憑試（DSE），亦因疫情延後至本月24日開考。

考場防疫比食肆嚴 理應開考

教育局長楊潤雄在《局長隨筆》稱「424開考仍是最好選擇」，但同時指出仍有可能延期開考，甚或取消DSE而改用新評估機制。應屆DSE考生面對考期的不明朗，同時中五的準考生亦因停課而要追落後，更有大學生因停課而面對不同挑戰。由學生視角，疫下停課的3個挑戰：

首先，DSE的考期。楊局在《隨筆》中稱對DSE持「開放態度」，其背後意思即是「開考決定處於被動和流動的動態」。公眾理解延考DSE是基於公共衞生考慮；然而，從防疫角度，對比現在餐廳和考場的措施：如現在餐飲處所限制四人一桌、桌距1.5米、食客要搓手量體溫方可進入﹔縱使食客進食時必然除罩，但仍可營業。

相對考場布置，除了已依足食肆限制外，更要求考生全程戴罩及申報健康，局方亦已增加座位距離至1.8米。就算由於增加座位距離而需要額外考場空間，參考2019年DSE只借用約356間校舍為試場計算，現時就有超過400間中學及500間小學停課閒置，在尋找額外校舍實綽綽有餘。

如此看來，考場的衞生情況比食肆更有保障。況且，現在本港口罩市場供應漸趨穩定，如果局方為5萬考生提供口罩及其他防疫用品，比起原定3月開考之時亦稍稍容易﹔譬如最近投產的一間本地口罩廠，單日已可生產50萬個成人口罩。

延期開考的不確定性已對考生應考心理造成壓力；除非疫情突然急轉直下導致連食肆也要統統打烊，否則，既然食肆開得，考場理應也可開考。

評估「往績」如搬龍門 勿急就章

局方指出，若因疫情而取消考試，考評局會制定新評估機制，以考生校內成績及各校過往表現調整。可是，此「估分」方法本為因病未能應考的個別學生而設計，並非用以估算所有考生成績。而且，估分方法要以考生校內成績為基礎，可是不少學校原定農曆年後的中六模擬試已告取消或改為網考，根本無從估算。

再者，考前發力的考生為數實在不少，評估個人往績而未能事前知會，是給人「搬龍門」的感覺。加上用「同校歷屆成績推算調整個別學生的今屆分數」，更凸顯對所謂「在評級稍遜學校考出好成績的學生」的不公平。

因此，單憑校本評核成績，根本不可能準確判斷考生本來能力。突然改變一個國際及本地認可的公開試評核方法，實難以用公平道理說服考生和教育界持份者。與其急就章變法，當局不如與一眾考生勇往直前去辦好是次疫下DSE。

課時損3成 中五應優先復課

第二，DSE的「準考生」即中五學生，亦面對停課挑戰。按現時全港學校不會早於4月20日復課，而今學年學生因去年社會事件及現時疫情影響，粗略估算，停課已超過50天；若以教育局《高中課程指引》高中每學年最少授課190天計算，目前已經起碼損失接近3成課時。不少老師和同學已經在着急如何為應付DSE而追回學習進度。因此，若果因應疫情而分階段復課，中五學生應獲優先可獲考慮。

大學生受累疫情 須予支援

第三，雖說停課不停學，不過大學學習場景仍受停課影響。當中以非本地學生反應最激烈；他們要一年付十多萬學費，可是由去年社會事件到今年疫情停課或改成網課，基本上是非正規學習，也與正常的學習期望有差別，狀甚不滿，甚至要求索回部分學費。

從院校行政角度，明白就算學生停課，院校仍要支付教職員以及一切設施維護開銷；雖然難以退款賠償，不過院校仍需要思考如何作出彌補。

另一挑戰是一些需要合乎臨床實習要求的本地大學生，例如﹕醫科、教育、社工等，疫情下其實習亦未能配合﹔就算是其他商科或社會科學的同學，亦因為整學期處於非正常學習狀態，令他們難覓暑假實習（internship）。凡此種種，局方和院校可以思考如何在疫後支援。

疫情對教與學造成前所未有的挑戰；從正面意義看，停課彷彿是對整個教育系統做了一次壓力測試，如何從中改善學習，將會是疫後一個重要課題。

▲ 疫情對教與學造成前所未有挑戰﹔從正面看，停課彷彿是對整個教育系統做了一次壓力測試。（資料圖片）