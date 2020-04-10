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70年代造型郵票饗粉絲

多啦A夢連載50周年

副刊版 2020/04/10

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多啦A夢全球粉絲眾多，為紀念多啦A夢漫畫連載50周年，跟日本郵局合作推出兩套多啦A夢郵票，一套是1970年至1971年連載漫畫風格的郵票，復古又浪漫，粉絲們記得要「集郵」一番！

最教人期待的是因為早期的

...

欄名 : 旅事通

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