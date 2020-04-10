若問小孩為甚麼要做好事或善事，大部分會說：「好心有好報。」若問有信仰人士為何做好事，回應可包括上天堂和再世輪迴，但到底我們實在為何要做好事？

做好事理應有好回報，哲學上稱之為Moral Desert（道德上的應得）。請留意，是Desert不是Dessert，要不就變成「道德甜品」，Desert含有「應得」的意思。做好事應得到好回報很合理，但問題是，若只求回報的好事，又是否真正的好事。

疫症令全球數萬人喪失性命，是天大壞事，惟疫境更會讓人性顯現，不少好事也由此而生。世界各地醫護面對生命危險仍勇敢地照顧受感染病人，醫生醫人是好事，但這是有酬勞的差事，部分也是責任，只是沒有報酬和責任能比得上生命，願意負上犧牲危機去照顧病者，這行為早已超過「好心有好報」。

香港曾遇上口罩荒，其間不少義工捐出時間、金錢，在貧困社區派贈口罩給低收入人士，減少他們感染的機會，同時也減低社區爆發的風險。對義工來說，這並沒有任何直接好處，是純粹善心表現。在同類事項上，有人士建廠生產口罩，卻決意一盒五十一片，目的是宣傳政治理念。

困難抗疫的日子中，每人做點好事已能大大讓社會得益，我們理當推前一步，大家不計較個人利益、不互相利用、不再作假地做好。

好心，不一定需要好報。