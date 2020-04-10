近年有很多公關災難，俱源自一個問題：只理content（內容）而忽略context（氛圍），從公關角度考慮事情、判斷形勢、評估風險等，都一定是content跟context同時考慮，兩大元素，不可或缺。有些情況，若只獨立看內容，沒有問題，好像肯德基KFC炸雞廣告，一向沿用標語：Finger Lickin' Good（味道好到讓你舔手指），意即好食到令你意猶未盡。炸雞廣告經常出現老中青男女滋味地吮手指的鏡頭，這個廣告內容（content）本來無問題，因一向如此。

但剛過去的三月，就在英國出事了，事關現時新冠肺炎疫情嚴峻，個人衞生和社交距離尤其重要，當時英國KFC並無考慮到這樣的全球氛圍（context），繼續傻推吮手指廣告，結果惹來公眾鬧爆，最終要撤回廣告。另一品牌Hershey's朱古力本來也擬在這段時間，推出一個鼓勵人與人之間多些擁抱去表達愛的廣告。甜甜的朱古力跟溫馨場面本來是順理成章的，但此時此刻鼓勵擁抱絕對不合時宜，因此品牌主動抽起廣告。

現在我們身處的社會環境和氛圍，瞬息萬變，任何面向公眾的工作，都要content加context一併考慮才行。對自己身處甚麼環境、場景、語境必須具敏感度，才能洞悉周圍與氛圍。這種social perception（社會知覺）能力，不僅廣告、公關或營銷人士要具備，對社會領袖尤其重要。領袖沒有社會知覺能力，即對身處社會的脈搏並不知情，其步伐和節奏跟社會完全脫軌，所作的每個決定和行為，完全暴露唔知埞的底蘊。

譬如說，在新冠肺炎疫情下，普羅大眾、各行各業都叫苦連天，日日傳出裁員、失業、減薪新聞之際，一個政治領袖居然公布自己加薪的消息，更凸顯其對社會及政治是零知覺。雖然前日特區管治班子終於宣布減薪，但總予人後知後覺的印象。一個公關若沒有社會知覺力，會製造很多公關災難，陷客戶於不義；但若一個政治領袖毫無社會知覺力的話，那必在社會搞到多災多難，引發更多不公和不義。