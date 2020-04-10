抗克疫情第二波 港顯拼勁要堅持

本港新冠肺炎新增確診個案持續遞減，昨回落至13宗，是近一個月的新低，是市民堅毅拼搏抗疫的成果，實在來之不易，在復活節幾天的長假，市民切勿掉以輕心，更須加強自律，減少群聚，以免之前的努力功虧一簣。

留美生回港 及早防新疫情攻擊

昨天新確診數目13宗，其中10宗是有外遊紀錄。這是港府自上月19日落實要外地入境人士須強制檢疫14天以來，由最高每天65宗確診回落到現時低位，而外地輸入個案亦由高峰期的47宗回落至10宗，從趨勢而言，輸入個案引發香港第二波疫情，有趨緩迹象。

但疫情攻擊未完，令人擔心的還是一些港人留美學生在暑假回港，是否會引起第三波疫情。美國疫情正處高峰期，本港要輸入個案持續回落，須繼續加強對入境人士的病毒檢測，才能切斷病毒輸入。

同時，市民切勿以為疫情稍為緩和，疊加今天是復活節假期，天氣好轉而在防疫上鬆懈，跟朋友逛街或群聚，因為在過去3星期，就有人不自律的到酒吧飲酒、唱卡拉OK或參與婚宴而中招，結果出現多個感染群組，而酒吧群組更有多達102人感染，成為疫情爆發以來最大感染群組。

最近，港府要實施限聚令，禁止4人以上聚集，暫時關閉一些娛樂場所、酒吧和卡拉OK，才使疫情緩和下來，當局將限聚令延長多14天，凸顯情況仍未完全受控。

這是全港市民努力堅守社交隔離取得的成果，必須繼續自律盡量留在家中，鞏固得來不易的成果，並汲取早前社區感染的教訓，切勿為了貪一時玩樂或口舌之快而群聚，即使是在住所三五成群飲酒或打麻將也應盡量避免，以免中招成為播毒的新群組，又引發社區爆發，成為疫情下的罪人。

自律是抗疫的成功關鍵，歐美是最佳反面教材。歐美疫情持續惡化，即使實施封關、封城，仍未能遏止疫情，皆因他們防疫意識差，在家居令下仍然外出，甚至齊齊到海灘或公園曬日光浴，而且很多人仍不戴口罩，增加感染風險，令染病和死亡人數與日俱增，癱瘓當地公共醫療系統。

嚴守自律莫害人 警增巡查票控

港府亦須加強巡查和執行限聚令，勸喻市民和外傭避免群聚，若屢勸不聽，則票控相關人士。自限聚令生效以來，警方已票控25人，用行動來彰顯政府是說到做到，冀能起阻嚇作用。

港府同時應繼續加強篩檢，找出隱形病人，以免他們在社區播毒。

只要市民自覺地保持社交隔離，做好公民責任，而港府亦嚴格執法，並全面做檢測，才有望令感染人數回落至單位數甚至零確診，社會可盡快恢復正常。港人才能憑着拼搏、打不死的精神加快重建經濟，使香港浴火重生。

責任編輯：黃鑠安