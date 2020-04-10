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遊南極半數人中招 郵輪為何高危

國際版 2020/04/10

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新冠肺炎疫情除了在世界各國爆發，當初疫情其實最先在郵輪疫情，包括鑽石公主號和至尊公主號，原因在於數以百計的人困於封閉空間，以致病毒傳播迅速。

原定前往南極觀光的Greg Mortimer。該艘船共有

...

欄名 : 知識庫

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