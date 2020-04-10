遊南極半數人中招 郵輪為何高危 國際版 2020/04/10 分享： 新冠肺炎疫情除了在世界各國爆發，當初疫情其實最先在郵輪疫情，包括鑽石公主號和至尊公主號，原因在於數以百計的人困於封閉空間，以致病毒傳播迅速。 原定前往南極觀光的Greg Mortimer。該艘船共有 ... 欄名 : 知識庫 相關文章 紐約州疫情反彈 連續2天逾700死 今日 紐約州疫情反彈 連續2天逾700死 英周三938死 單日最大增幅 今日 英周三938死 單日最大增幅 西班牙擬推 全民基本收入 今日 西班牙擬推 全民基本收入 最新專欄文章 更多 紐約警員為何亦高危？ 2020/04/09 紐約警員為何亦高危？ 日本頒緊急狀態 須符2條件 2020/04/07 日本頒緊急狀態 須符2條件 瘧疾藥羥氯喹可遏病毒？ 2020/04/06 瘧疾藥羥氯喹可遏病毒？ 戴口罩阻傳播源頭 有助防疫？ 2020/04/04 戴口罩阻傳播源頭 有助防疫？ 甚麼情況下 年輕患者高危？ 2020/04/03 甚麼情況下 年輕患者高危？ 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 肺炎 服務 郵輪 鑽石公主號 南極 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入