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非洲大自然現場直播 每日兩場Safari觀野生動物

副刊版 2020/04/14

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一場席捲全球的新冠肺炎，全人類被迫留在家中避疫，不能外出及旅遊。不少觀光名勝現時也進行網上直播，包括非洲奢華旅遊公司andBeyond。平時要飛到非洲、花費不菲才能看動物，現在安坐家中，也能網上進行大

...

欄名 : 旅事通

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