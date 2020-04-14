朋友在武漢封城之前一直在外，事隔兩個多月，才回到故鄉，而那是個經歷了生關死劫的家，當然別有滋味在心頭。

對於解封，心情可說是極為矛盾。宣傳片上的人面露笑容，看到包括楚河漢界的商業街區重開，牆上掛着大橫額：武漢，我們回來了！店舖開始要排隊，名吃蔡林記熱乾麵一小時賣400份。有車主堵在路上，但反而覺得真要慶幸。兩個多月沒出門的少女，街上買了雪糕，心急就往嘴邊送，一不小心，卻忘了仍戴着口罩……都像是普通不過的生活即景，大家驚覺原來簡單的日常，也真不容易。

除了商業區外，出關之後，最多人想奔往的，是著名櫻花景點櫻園和江灘大道，雖然只是櫻花謝前的水尾，不過也像看到花起花落的短暫幸福。甚麼時候才能真正好起來？都慨歎着。

因為除了宣傳上說解封，市面上其實仍比原本常態時期冷清得多，甚至晚上七點過後，街頭人影就不多了。

好多趕着離開的人，是分頭到全國各地打工。他們有些在企業上班、有些是打住家工的阿姨。上班族可能比較好，公司在非常時期，只能配合政府，之前一直叫仍在武漢的員工在家工作就算了。阿姨和勞工們就慘些，因為請她們的家庭等了她們太久了，有些等不下去的，只能索性把她們辭掉。

這封閉的兩個多月，有更多其他家庭小故事，默默流淌，微不足道，但對每個死去親人的家庭而言，都難以忘懷。武漢各殯儀館在三月底才能通知各家人，可取回期間火化了的親人骨灰。其中一個家人的母親顯得非常感恩說道：「政府體恤，菩薩保佑，你爸爸有福氣。」因趕得及清明前入土。

武漢朋友留言：武漢人不需要地球人感動，只需要一個追責和解釋。