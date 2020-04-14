眾所周知，日本公認為長壽之國，人瑞的比例比任何一個國家都高，早前，日本便訪問了六百多位日本長壽老人，了解一下他們飲食習慣的共通點。

結果發現，他們進食較多的食物依次序為豬肉、乳酪、豆腐、鯖魚、大白菜、雞肉、納豆、三文魚、梅乾及番茄。戰友Dicky看過報道，有點不明：「乳酪和豆腐位居前三位，當然不難理解，但萬萬猜不到，第一位竟然是豬肉！人皆說紅肉不健康，豬肉不就是紅肉一種嗎？」

我解釋：「沒錯，很多醫學研究也證實，多吃紅肉與大腸癌有密切的關係，但紅肉並非不健康，只是，不宜吃太多吧！紅肉如牛肉、豬肉和羊肉等，含有比白肉較豐富的鐵質，鐵質對紅血球的製造舉足輕重，缺鐵性貧血，常見於女性，很多女士經常手腳冰冷及容易頭暈，都跟缺乏鐵質有關，而鐵質對鞏固抵抗力，亦十分重要。」

Dicky點頭明白：「原來紅肉並非想像中壞，那麼，吃多少才算適宜？」

我答道：「根據美國癌症基金會及美國心臟協會建議，一星期裏面，宜進食三百五十至五百克煮熟的紅肉，即是說，如果以生肉計算，大約是十二両至一斤，如果一餐吃三両肉的話，即是一星期內有四至五餐紅肉便行。」

她大喜：「太好了！可以吃排骨。」

我叮囑：「吃紅肉，也應該選瘦的，肉類的脂肪含大量飽和脂肪，會增加高膽固醇的風險啊！」