善用屏幕時間 莫淪電子奶嘴

新冠肺炎疫情緊張，留在家中的時間更多，導致多國兒童的屏幕時間上升。電子產品絕非有害無利，只要使用恰當，便可發揮其教育意義。

宜為子女 揀選合適節目收看

據《Axios》報道，美國6至12歲兒童在疫情期間使用電子屏幕類產品的時間增加了至少5成，當地有科企行政總裁表示兒童的屏幕時間比過往增加至少2.5至3小時。澳洲全國寬頻網絡（NBN）數據更顯示，國民日間上網使用量比2月增長約7至8成。

世衞去年曾表示，久坐不動的屏幕時間對5歲以下兒童不佳，每日不宜超過1小時。但時下全球疫情肆虐，屏幕時間大增無可避免，但關鍵或不在於時間長短，而是質素。美國兒科學會已表示電視節目太多，並非所有都適合兒童，呼籲家長參考當地非牟利組織Common Sense Media的建議，挑選合適的節目供子女收看。

香港教育大學上月公布的調查顯示，多達79.3%家長表示其就讀幼稚園的子女日均花多於1小時使用電子屏幕產品，超過世衞建議標準，每日屏幕時間多於4小時的小學學童更多達37.8%。保護兒童會本月公布的調查亦指，37.5%幼兒的最主要活動變成使用電子屏幕產品，逾6成家長察覺孩子情緒變差，逾8成更出現「困獸鬥」感覺。

據保護兒童會服務總監麥鏡英，家長為應付長時間育兒的壓力，容易視電子產品為奶嘴，讓他們「安靜」，但幼兒長時間接觸電子產品快速畫面及聲音刺激，可損專注力及溝通能力發展，認為家長應選擇有建設性及互動元素的遊戲。

本港復課無期，不少學校及教育機構都有把握網上學習潮，推出網上學習資料及教材（見表），惟善用屏幕時間學習之餘，還需注重心理健康，因功課過多已致不少學生及家長呻壓力不勝負荷。

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝推出「與你停課」計劃，包括每日下午4時在Mameshare親子平台的Facebook專頁直播節目，內容包括親子瑜伽、遊戲示範等，促進親子感情。

內容質素關鍵 每20分鐘休息

屏幕時間讓人擔憂的一大原因是損害兒童視力。奧比斯建議，平板電腦屏幕須與眼睛保持至少40厘米距離，電腦屏幕與眼睛則應保持多於70厘米距離，每使用20分鐘亦應休息至少20秒。使用電子屏幕產品時應注意多眨眼睛以增加淚水分泌，平時亦需注意均衡飲食。

屏幕時間長短並非問題，如何善用才是。家長應正視電子產品的正面價值，助孩子善用以保持學習及娛樂積極性。

▲ 疫情令網上學習及娛樂變得普遍，惟有智庫指，屏幕時間問題不在長短，而是質素。（資料圖片）