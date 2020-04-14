港宜3招谷5G經濟 拓大灣區市場

根據中國信息通信研究院《5G經濟社會影響白皮書》預測，直至2030年由5G帶動的直接產出和間接產出將分別高達6.3萬億和10.6萬億元人民幣。

在直接產出方面，按照2020年5G正式商用計算，5G應用將帶動約4840億元人民幣的經濟利益；2025年、2030年將分別增長到3.3萬億、6.3萬億元人民幣，十年間的年均複合增長率為29%。

在間接產出方面，2020年、2025年及2030年，5G將分別帶動1.2萬億、6.3萬億和10.6萬億元人民幣收益，年均複合增長率為24%。內地市場發展潛質可觀，是國際資訊及通訊企業的目標。

藉5G智慧醫療 家中遙距診症

5G技術的特點是「大寬頻」（eMBB）、「多連接」（mMTC）及「低時延」（ULLC）。與4G相比，5G分別有以下的優勢：

1、5G技術可以在一秒（1s）內從網上下載一份容量達20G大的文檔（例如電影），若然使用4G的話，同樣大小的文檔至少需時20秒。在5G寬頻速度之下，用戶可安坐家中享用在綫4K視頻服務。

2、在一平方公里範圍之內，一百萬件5G通訊設備（例如裝備了微型電腦的遙感器）可以互相連接互聯互通，而4G技術只可以連接十萬件設備而已。在應用上5G技術可以把城市內不同物件（例如汽車、交通燈等）連接起來，構建「物聯網」，促進「智慧城市」發展。

3、5G設備可以最快在一毫秒（1ms）內接收到從發射塔傳來的信息，大大增加通訊的實時性，同樣的安排在4G網絡需要十倍時間（10ms）。5G極低時延的功能可促進「智慧醫療」，病人可以足不出戶，在家中接受遙距診症服務。

助再工業化 攻AI金融科技等

香港政府對5G發展也十分之重視，財爺在《2020年至2021年財政預算案》中指出政府計劃多管齊下推動5G網絡發展和應用（詳見《預算案》第134及135段），包括各類新措施如資助電訊商擴大光纖網絡至偏遠鄉村、開放更多合適政府物業、有蓋巴士站和電話亭予5G網絡建設等。

長遠而言，5G技術有助促進政府再工業化及發展人工智能、金融科技、生物科學及智慧城市等四大創新及科技範疇。

近期新冠肺炎全球肆虐，香港亦不能倖免，政府不同部門每天與病毒搏鬥，特別令人敬佩的是前綫醫務人員。大多數市民在政府勸喻之下於疫情期間留在家中，保持社交距離（Social Distancing）以減低社區感染，在這全城抗疫情況之下5G應用可派上用場，包括如下：

疫境大派用場 在家辦公教學

1、為減少醫務人員到居家隔離的擬似確診者居所進行覆診，政府可以利用5G遙距醫療服務取以代之；

2、隨着政府及各大機構和企業推行「在家辦公」（Work From Home），視像會議已習以為常，5G網絡可以大大提升會議效率；

3、「停課不停學」，在教育局的指引下在疫情期間所有學校停課至今，為免影響學習進度，不少老師採用在綫教學。若然家中有多個成員在同一時段需要在綫上課及辦公，4G網絡顯然不勝負荷，需要5G寬頻的支撑；

4、新冠肺炎是當下國際醫療衞生界的熱門話題，世界各地的科學家都積極參與病毒相關的研究，他們不定期、不分時空地舉行會議分享研究經驗及成果，過程中大量工作需要多媒體互動，例如交換「X射綫計算機斷層成像」（Computed tomography，簡稱CT），利用5G技術可以讓會議無縫地進行。

加強協作 成5G國際應用試點

香港各大電訊商亦不敢怠慢，乘勢於4月1日紛紛推出不同本地5G服務。據悉，推出初期主要服務對象為終端客戶，然後逐步進軍工商業應用市場，涵蓋智能製造、視聽娛樂、「虛擬現實」（Virtual Reality, VR）、電子競技、遙距醫療、遙距教學、智能商場客戶體驗等方案。

不過，無論香港應用場景有多少，本地商業發展空間與內地相比非常有限，電訊商難以徹底發揮5G的潛能。再者，自去年中央政府於2019年人大、政協「兩會」決定全國加大力度發展5G以來，內地各省市在5G工商業發展如火如荼，經濟增長迅速，規模遠超香港，而且兩者差距愈來愈大。

因此，香港5G經濟發展已急不容緩，建議政府加强香港與內地產、學、研創科協作，攜手開拓「粵港澳大灣區」5G市場，爭取香港（1）成為大灣區5G國際應用試點；（2）參與大灣區5G及「智慧城市」標準的制定；及（3）業界與大灣區內大學及研究所合作，研究5G技術，使學術科研更貼近業界需求。

▲ 中國三大電信運營商聯合綫上發表《5G消息白皮書》，宣布正在加快這一5G應用落地。（中新社資料圖片）