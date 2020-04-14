美超市照常營業 員工：如上戰場 行政人員版 2020/04/14 分享： 新冠肺炎在全球肆虐，美國成為全球確診病例最多的國家，超過2.2萬人死亡。雖然公共衞生局明確要求保持社交距離，不少零售店及商店停止營業，但超市照常開門。當地已有至少41名超市員工受感染死亡，有員工形容工 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 北歐航空服務員被裁 投身醫療出力抗疫 2020/04/10 北歐航空服務員被裁 投身醫療出力抗疫 組隊煲美劇《The Office》 獲聘者享酬勞逾7千 2020/04/09 組隊煲美劇《The Office》 獲聘者享酬勞逾7千 德國「短時工作」 政策保障企業 勞工就業 2020/04/08 德國「短時工作」 政策保障企業 勞工就業 職場文化＋企業傳統 日本難推行在家工作 2020/04/07 職場文化＋企業傳統 日本難推行在家工作 美企設心理健康福利 助員工應對疫情壓力 2020/04/06 美企設心理健康福利 助員工應對疫情壓力 商業 超市 新冠肺炎 經濟 美國 肺炎 零售 芝加哥 WalMart 勞工權益 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入