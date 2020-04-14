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美超市照常營業 員工：如上戰場

行政人員版 2020/04/14

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新冠肺炎在全球肆虐，美國成為全球確診病例最多的國家，超過2.2萬人死亡。雖然公共衞生局明確要求保持社交距離，不少零售店及商店停止營業，但超市照常開門。當地已有至少41名超市員工受感染死亡，有員工形容工

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欄名 : Good Job Insight

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