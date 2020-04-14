港府須擴大篩檢 防「忍者」病毒散播

本港新冠肺炎新增確診個案持續回落，但專家不敢輕言疫情受控，皆因病毒像「忍者」般曉得分身術和隱匿術，令人防不勝防。港府須擴大病毒篩檢，並動員民間力量一起做，才能及早揪出「忍者」病毒感染者，避免社區爆發。

確診數續回落 難言疫情受控

新確診連續兩天錄得單位數，是近一個月來首次，令很多人相信這波外地輸入疫情已現受控苗頭。當局對此顯得審慎，指感染人數回落，與長假期私家診所沒開診，市民交回唾液樣本減少有關。

疫情趨緩，但專家最擔心的是隱形病人在社區播毒，因近月有多宗未找到源頭感染個案，代表社區有隱性傳染鏈。在上月，外地入境確診者中，有25%是沒病徵人士。港大醫學院微生物學系講座教授袁國勇日前指，研究發現新冠肺炎病毒能在48小時內於人體肺細胞內複製多100倍，又懂得阻攔免疫系統攻擊，令感染者沒出現發燒、咳嗽等徵狀，猶如「忍者」般隱身，難以被發現。

歐美和內地都有很多沒病徵的隱形病人，隨着不斷有內地人回國，而武漢解封，疊加內地復工，人流往還頻繁，香港須慎防因此而可能出現的第三波疫情。如何堵截隱形病人遂成當前急務，最有效的應對方法是做好病毒篩檢。

首先，堵塞檢測漏洞。所有從歐美入境人士，即使沒呈病徵，昨天起一律要在亞博館採樣檢測，待呈陰性才准回家強制檢疫14天，以免有漏網者進入社區。惟不少人未有結果已獲放行，凸顯新措施未切實執行，港府須盡快修正。相關措施亦應擴大到內地入境人士，否則無法完全堵截病毒輸入風險。

善用社區檢測 早發現早治療

其次，擴大及善用社區檢測，而這視乎港府的檢測能力。盡管港府日均核酸檢測量最近已提升至2,000個，但相比南韓的2萬個、德國逾11.6萬個明顯偏低。德韓檢測量大，因當局快速審批生物科技公司研發的測試劑，並動員醫企和私人化驗所一齊做，透過擴大檢測能力，精準有效揪出隱形病人進行隔離和治療。

本港並非沒能力提高檢測效率，多家大學和生物科技公司研製出快速檢測技術，並主動向港府伸出援手，但當局沒回應，相信是對新產品信心不足，且需調撥有限人手和資源，並要花時間測試驗證其準繩度。非常時期需採非常手段，港府其實可考慮雙管齊下，以現行技術為主，引入獲驗證認可的新測試劑為輔，進行更大範圍、更快速和更準確的檢測。

港府也應同時動用民間力量，加強跟私家醫院和診所合作，因過去一個月，有78宗確診個案是經私家醫生檢測發現，若能動員更多私家醫生參與，擴大偵測雷達，有助提升社區檢測的效率，從而有效控制疫情，加快社會復常進度。

責任編輯：賴偉雄