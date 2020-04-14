智能科技融入財富管理 締造嶄新理財服務體驗

▲ 位於九龍塘又一城的全新滙豐尚玉中心 (Photo caption)

位於九龍塘又一城的全新滙豐尚玉中心 (Photo caption)

2020年是環球投資市場極富挑戰的一年，因為疫情持續發展、國際油價戰爭持不下，加上美國總統大選在即，又一項的大事件對環球市場帶來很多不明朗因素。投資者面對多變的市況，都渴望在創富中同時做好風險管理，以達致穩定的回報。

為幫助客戶前瞻市況、捕捉先機，滙豐尚玉服務推出了升級版「滙財智富服務」，具備「支持多項資產類別」、「建構多元化組合」、「智能風險分析」和「模擬情境分析技術」4大功能，配合「阿拉丁」財富平台（Aladdin Wealth），幫助客戶提供全面分析及風險評估，更有效平衡投資組合。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶體驗策劃及市場主管許長虹表示，客戶可選擇投資包括股票、債券、外滙、單位信託基金、定期存款等多種資產類別，「『滙財智富服務』亦可按市場區域、行業性質等分析客戶的資產分布，全面了解其投資組合的狀況。」此外，「智能風險分析」可因應目前的市場動態，為客戶的投資組合進行即時風險評估，同時根據客戶的可承受風險程度進行組合構建，以控制潛在風險。

模擬情境分析 釋除市況憂慮

許特別指出「模擬情境分析技術」的優點所在，「系統會將投資組合中的資產特性，融入當前的市場實況來定製模型，在預設的不同場景進行模擬分及壓力測試，幫助客戶了解在未來的各種市況下，其投資組合的所面對的風險與回報，從而協助客戶作出適當的資產配置調整，釋除對市場遠景的憂慮。」

一直以來，滙豐尚玉服務都會為客戶安排專屬的滙豐尚玉客戶總監，提供貼心的個人財富管理方案服務。隨着升級版「滙財智富服務」的推出，滙豐尚玉客戶總監可更緊貼市場發展，因應客戶目前的情況，向他們建議更合適的投資理財方案。許以例子說明，「假設客戶目前大部份資產都放在股票，在環球股市節節下挫之際，其投資組合正在虧損之中。滙豐尚玉客戶總監可根據智風險分析及模擬情境分析，立即為其投資組合作出評估，及時向客戶提供更符合市場現況的投資方案。」

結合創新科技與優質客戶服務，滙豐尚玉服務締造了嶄新的客戶體驗，讓客戶輕鬆理財，創造財富。

(特約)

