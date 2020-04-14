境外置業疑難 專家續一拆解

由地產代理監管局與香港經濟日報合辦的「境外置業要『究』smart」直播講座已於3月28日舉行。當日三位嘉賓關焯照博士、葉景強先生與陳汝儆律師在直播中以他們的專業知識為大家提供了許多境外置業時需要注意的事項與精闢見解，更即場為在網上提問的觀眾解答他們心目中有關境外置業的疑難。

關焯照博士：長線投資好時機

在全球受到疫情的影響下，關焯照博士認為作為資產的樓市必然會下跌，不過許多國家的經濟在疫情受控後便會慢慢回升。如果有意作長線投資，現在更是一個吸納時機，因為港元強勢加上環球樓價下跌，對香港買家來說是境外置業的一大誘因。即使樓價沒有變化，投資者亦能透過日後外幣匯率回升獲利。不過不一定所有國家或城市的樓價都會這樣先跌後升，像是新加坡或者加拿大的多倫多及溫哥華等關焯照博士都不建議考慮。至於在這個外匯波動的情況下，準買家在以外幣收租有甚麼注意事項？關焯照博士認為因為收租是一個長期投資，以平均值來看其實影響並不算大。投資者只要留意入市時外匯的匯率不是太高便可。

葉景強先生：境外置業需格外留神

葉景強先生建議購買前分清楚是作投資還是自住。如果準買家不太了解當地，可以集中在首都或金融中心等地方會較有保障。此外，發展商的選擇亦很重要。因為當地發展商質素可能比較參差，所以了解發展商背景，購買現樓或即將落成的單位會更有保障。永久業權與租賃業權也是要留意的地方，一般而言永久業權的物業價值較高，租賃業權的物業每年需繳交地租或未來有需要補地價。最後當然是要親身到當地了解過後才能作出最合適的決定。而在境外置業作按揭時其實文件要求都大同小異，最大分別只是由身份證轉成護照證明，有些外國銀行可能會額外要提供在香港的信貸資料作考慮。在國內置業人士最需要注意的是住宅與公寓的按揭分別，在利息、年期、按揭成數等都有不同，需要多加注意。最後要留意的是外國銀行在處理文件的需時可能會較香港更長，手續費可能比香港更多。

陳汝儆律師：買家需留意不同陷阱

陳汝儆律師說購買境外物業不一定要透過持牌代理，為了減低「隔山買牛」需要面對的風險，建議境外置業人士需親身前往當地「做功課」，了解當地稅項及法律等去保障自己，不能事事依靠代理解決。如沒有親身查證便決定購買，日後遇上法律問題或「爛尾」時可能會難以求助。另外陳汝儆律師亦分享了一些以往境外置業人士向他求助的一些經驗，例如在簽合約前的Booking form所收取的費用可能不設退款。而在香港簽署境外物業的合約時亦要留意，訂金託管方面的條文可能並不完善，訂金很容易便會轉交給賣方，這對買家來說可能較欠保障。另外在租金保證方面亦可能是陷阱之一，樓盤訂價會比附近的平均樓價來得高，賣方將來亦有可能不兌現租金保證承諾。如果買家因為單純有租金保證而決定買樓，最後可能會得不償失。

宜查清發展商背景 倫敦物業可作投資

在觀眾提問的環節中有人問到爛尾樓會有何特徵及如何避免，葉景強先生回應買家必須好好查看發展商的背景，例如是否上市公司與資金實力等，因為新公司可能會遇上周轉不靈或銀行貸款被拒等，增加爛尾風險。如果樓價比市面平均要低許多，或者訂金成數需要提高等亦需留意，甚至有發展商會提出在數年後會以更高價格向你回購單位，這些都有一定風險。另外有觀眾問到現在倫敦是否仍然適合入市，關焯照博士認為以現在的匯價來說仍算是一個入市時機，因為現在英鎊已經弱勢，再大跌的可能性不高。倫敦作為英國的金融中心樓價一直偏高，但同樣亦聚集了英國高消費力的一群，不但未來仍有升值潛力，只要英鎊匯率上升已經是「有賺」。

如果網上觀眾想知道更多境外置業要注意的地方，可以到 http://outsideHK.eaa.org.hk 瀏覽地產代理監管局消費者教育網站的境外置業專區，專區裡面亦上載了監管局最新出版小冊子「境外置業要『究』Smart」，教教大家境外置業時的考究要點，該小冊子亦都會在各區民政事務處免費派發。

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