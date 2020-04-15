梨狀肌是位於臀後外側的深層肌肉，因為被臀大肌及脂肪覆蓋，所以一般較難觸及到。梨狀肌負責大腿外旋動作，或髖屈狀態下的髖內旋動作。而在正常步態中，梨狀肌能控制腳掌的重心轉移。但假若步行過遠，或足掌足弓的塌陷或高足弓，皆可影響梨狀肌，容易出現肌肉疲勞，日久累積成勞損及慢性炎症。

梨狀肌痛症常與坐骨神經痛相提並論，莫非梨狀肌病變引致坐骨神經痛是必然的因果關係？答案非也，原來梨狀肌能引致坐骨神經痛的原因，是與神經的走向路徑有關，人口中按統計有15%的人（Cailliet, 1983），其坐骨神經並非由肌肉底通過，而是有部分分支直接穿過梨狀肌。而當梨狀肌發生攣縮時，便會壓迫穿過其中的坐骨神經，所以並非所有梨狀肌攣縮，皆會引致坐骨神經痛。

另一方面，坐骨神經痛亦非皆由梨狀肌攣縮所引致。正如另一文章「分清坐骨神經痛」，臨床坐骨神經痛其實只可視為症狀，倘若由腰骶神經根至臀部神經幹的任何位置受壓，引致神經發炎，皆可引致坐骨神經痛。所以，每當出現坐骨神經痛時，病源必須考慮到梨狀肌綜合症，但卻並非必然成因。

要準確診斷梨狀肌綜合症，最佳情況是配合西醫的影像診斷，排除腰骶或盆腔內病變。此外，治療師問診亦會了解加劇或紓緩症狀的因素，按診是否痛有定處、腿痛麻痺情況及肌力表現，才能初步診斷梨狀肌綜合症。若患者仰卧時，時常可目測發現患側腿部向外旋轉，反之內旋活動幅度亦可見受限。

至於梨狀肌綜合症的處理，患者除藥物治療外，亦建議作物理治療，以電刺激或針刺止痛放鬆肌肉，超聲波或衝擊波消炎促進修復。中醫臨床多見為濕熱困阻或瘀血停滯所致，中藥或針灸治療法則主要以清熱袪濕及袪瘀通絡為常。如對以上內容有疑問，請向骨科醫生或有相關訓練的醫療人員查詢。

▲ 梨狀肌拉筋動作：坐於床邊，將患肢屈膝平放床上，腰保持挺直及靠前，直至患側臀部有肌肉牽拉感，保持 10 秒並重複3至5次。