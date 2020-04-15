重新走出來消費的人群，必先接觸餐飲，也即時看到疫後的變化。現目測上海地區，堂食基本上回到五成。統計數字而言，上兩個月總體營業額跟去年同比，下跌了超過四成。農曆年沒生意的衝擊最大，因一般過年的十多天，內地餐飲的營業額可佔全年的六分之一。

老闆們同聲表示，最大難關是往後三個月，因為新季度的租金要付了。而一直沒走的員工，可能是之前三個月都只是支最低薪，但總不能四月都這樣，所以薪酬方面又是另筆大開支。有著名酒店集團為了賺些現金流，要推出月票早餐券，算起來就是十多元一餐。

為了疫後求生，現飲食界討論最多的，當是疫後餐飲新趨勢。第一變是知識型老闆，即做老闆的現在真要掌握最新的推廣玩法和經營技術。特別是疫情期間練就的網絡知識，要看如何適應飲食習慣，同樣也改變了的消費者。其中一樣，是現在去餐廳點菜，大部分都真在實行掃碼點單，全不經人手。這當然不是新技術，不過疫後為減少人與人之間的接觸，大家似乎就更善用這原有應用了。餐廳方面，也需進一步改良這些操作（例如：我常去的茶餐廳，在這種點菜選項上，有時就會缺少我們常用的「走青」等細節），令技術更全面配合到需求。

另外，就是外賣如何增值。因為經兩個月的「訓練」，大家又習慣了送餐。而過往送餐基本上是虧本的，只當做宣傳和有回些少現金流。不過，現在既然外賣已成為慣性，如何通過外賣可降成本及賺多些？這個必須考慮。

老闆們也說，所謂報復性消費並不實在，大家對聚餐的陰影今年都幾難消散，所以堂座的擺設，如就餐隔離方法等都要注重。而最重要是：鼓勵客仔走出來，特別是夜消費。