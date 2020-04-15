疫境改變生活 香港怎行下一步？

截至4月14日，全世界已有超過190萬人確診新冠肺炎，而死亡個案也已高達接近12萬人。而美國繼續領先世界，在新增個案以及死亡個案也是世界第一，紐約更成為全世界最多人染病的地方。

港防疫升級 訓練有責任感商家

很多媒體已開始作較深入的分析，比較不同地方的疾控政策，我們或許不應向「壞榜樣」如英美等國學習，而要尋找一些有效果及有機會貫徹執行的全民抗疫策略，來審視一下。其中bloomberg最近一篇比較新加坡及香港的疾控政策，他們得出的結論是：新加坡較香港遲實施停課以及嚴厲執行社交隔離，在疫症初期亦沒有呼籲民眾在街上要戴口罩，而這些措施根據報道分析，就是其中直接令新加坡疫情在最近兩星期有爆發的原因。

反觀香港這數月的疾控措施逐步加強，由停課到全民口罩，至關閉機場港口，再逐步加強社交隔離，根據政府的「實證」方法，把有個案及傳播鏈而屬高風險的商業逐一關閉，雖然做不到「大刀闊斧」的將城市變成「死城」般和病毒「同歸於盡」，維持小商戶有限度營業，「訓練」出有抗疫責任感的香港商戶，其實也未必不是壞事。

公民齊自律 勿雙重標準「播毒」

但疫情在沒有封城下，靠的就是市民的自律。最近香港政府亦開始加強第二輪抗疫基金，為商戶挽留僱員提供很強的誘因，但亦有報道開始教商戶如何「靈活變通」、找尋「漏洞」、「賺盡」抗疫基金。

作為一個先進體系的公民，從來有權利都有義務，怎樣幫助香港「自己疫情自己救」，每個人也有責任，不應有「賺盡」政府及醫護的credit（功勞），而自己卻協助播毒的「雙重標準」。就如社交隔離不應因市民喪失自律性而失守，戴口罩是保障別人及避免沒病徵的人「播毒」，如果戴的方法錯誤或和確診接觸，其實一樣有風險﹔四人以上的聚會現在雖然不許可，但不等於四個人就可以不設防飯聚郊遊；有特權的人士更應嚴己寬人，不要做壞規矩。公眾地方適逢復活節假期，重現鬆懈的人群更見危機四伏。

公共交通室內 空氣不流通高危

現在很多公共食肆已經有供客人使用的消毒酒精及量體溫等措施，但公共交通及室內缺乏空氣流通，仍然存在風險。希望政府推行的社交隔離措施足夠達至隔絕covid-19的標準。

跟蹤確診數字，最近數天的新增數字亦有下降迹象，兩三星期前從海外回流的香港學生大部分已陸續完成在家強制隔離，海外個案應漸趨平穩。而新回港港人已全數要作病毒測試，但經過兩周家居隔離的人士，應再作病毒測試，確保沒有感染，才是較為穩妥的做法。至於本地感染群組，且看酒吧及唱K群組的接觸追蹤（contact tracing）可否成功制止傳播。

至於找不到源頭的個案，包括零星沒病徵過案及間接接觸者，會否帶來第二波爆發，也是本港個案上升的關鍵。為全港市民作病毒測試可能是最徹底找尋本地源頭的方法，但執行上或成本則大幅增加而不切實際。

至於中期則要看中國各省市復關後的變化，過境或入境人士要做足把關檢測措施，現在抗體測試相對較快有結果，雖然假陽假陰較高，但在測試旅客上，配合電子問卷及個案追蹤，如果做得完善，亦可逐步考慮「配額式」分階段恢復開關。

經濟模式轉型 電商網購成主流

但歐美疫情就真的難搞，如果像有德國最近做的研究發現，在某些疫區的感染人數高達15%而邁向群體免疫不遠，外國也不會准許高風險的族群入境，故外國在各國競賽之下，都會乖乖跟着世衞及輿論的期望，暫停大部分經濟活動。預計外國真的有半年甚至更長時間停擺，但中國的經濟活動已相繼恢復，那各地QE的投放將會造就新的經濟模式，亦是中國電商以至各行業搶佔市場佔有率的好時機。

經濟模式亦可因社交隔離而改變，一些傳統的業務可能永久性地改變。到會服務以及電商網購一定變成主流消費。醫療用品及醫藥科技等將贏得更多注意及投資額。

現在已經有一些新科技利用簡單的方法測試新冠病毒，如用聲波或光譜儀等，已在測試階段，或用資訊科技進行更緊密的接觸追蹤，改進現在測試的醫療成本。且看這場被喻為「第三次世界大戰」的疫情怎樣徹底改變我們的生活及世界各國的權力版圖。

（文章只代表個人立場）

▲ 港府防疫措施不斷升級，食肆不僅採取提供酒精搓手液及量體溫等措施，更只提供一半座位，餐桌間保持1.5米距離。（資料圖片）