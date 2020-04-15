員工須在家工作 調查：萌生無助感

為了減少感染新冠肺炎的機率，政府及不少公司都讓員工可以在家工作（Work from home）的形式上班。打工仔不用山長水遠乘車返回公司，工作累了又可躺在床上稍息。可是，在家工作未必對員工百利而無一害

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