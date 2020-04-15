員工須在家工作 調查：萌生無助感 行政人員版 2020/04/15 分享： 為了減少感染新冠肺炎的機率，政府及不少公司都讓員工可以在家工作（Work from home）的形式上班。打工仔不用山長水遠乘車返回公司，工作累了又可躺在床上稍息。可是，在家工作未必對員工百利而無一害 ... 欄名 : Good Job Insight 最新專欄文章 更多 美超市照常營業 員工：如上戰場 2020/04/14 美超市照常營業 員工：如上戰場 北歐航空服務員被裁 投身醫療出力抗疫 2020/04/10 北歐航空服務員被裁 投身醫療出力抗疫 組隊煲美劇《The Office》 獲聘者享酬勞逾7千 2020/04/09 組隊煲美劇《The Office》 獲聘者享酬勞逾7千 德國「短時工作」 政策保障企業 勞工就業 2020/04/08 德國「短時工作」 政策保障企業 勞工就業 職場文化＋企業傳統 日本難推行在家工作 2020/04/07 職場文化＋企業傳統 日本難推行在家工作 在家工作 新冠肺炎 肺炎 就業 壓力 家庭關係 人力資源 新冠肺炎疫情 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入