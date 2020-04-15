速復工預有折騰 港府業界應建默契

歐洲新冠肺炎疫情尚未受控，部分國家昨天急不及待復工。多國政府都為何時撤銷封城令而頭痛，擔心過早解封令疫情反彈，太遲又恐重創經濟。港府應及早與業界磋商研究，建立默契，制定大家同意的復業停業準則及方案，執行上盡量因應現實情況，鬆緊有度，才能讓社會盡快復常，經濟逐步恢復一定活力。

解封最佳時機 考驗政府智慧

西班牙、奧地利、丹麥和捷克昨起解除部分封城措施，讓部分人先行復工，但仍禁止大型群眾集會。四國急於解除封城令，皆因疫下實施社交隔離，禁止店舖營業，導致經濟停擺，申領失業救濟的人數飈升。情況若持續，不但重創經濟，失業大軍既加重政府債務負擔，亦成社會不穩的隱患。

香港和新加坡疫情在3月初受控，開始復常，但隨着歐美疫情在3月中旬爆發，引發第二波疫情。面對新確診個案急升的嚴峻形勢，港府實施限聚令，感染人數才從高位回落，但政府不敢掉以輕心，延長限聚令多14天。

反觀新加坡的社區防疫力度不及香港，近日疫情大爆發，前天單日錄得破紀錄的386宗新確診，凸顯疫情像重病般，病來如山倒，病去如抽絲般難纏，時刻不能鬆懈。

如何判斷何時是解封的最佳時機，考驗各地政府智慧。從醫學角度看，連續28天零確診是最完美，但要等28天零確診才啟動復工復課卻是不可能，就算內地也做不到。若作出這樣硬性規定，企業復常變得遙遙無期，市民收入大減，屆時恐面臨病死抑或餓死的抉擇。

維護停業標準 政商共濟勿謾罵

在疫苗成功研發前，相信疫情無法徹底消失，港府和企業都想盡快復工，亦明白到過早復工或會令疫情復熾的風險，屆時又要受限聚令的折騰。故此，港府在訂立復工準則時須有彈性，不妨訂為連續14天零確診，讓經濟活動可維持一定活力。

港府更須制定周詳防疫指引，像颱風訊號，列明當疫情爆升時會採取甚麼不同級別的相應措施。當感染個案回落到甚麼水平？持續多久？就會放寬相關措施，好讓企業有預算、做好各種可能性的準備下，靈活做生意。

港府須同企業和市民盡早溝通，讓大家都有默契，一旦疫情再現升勢要做好停業停工的心理準備，切勿屆時又狂罵政府反覆。若業界覺得有關安排煩擾，可選擇待疫情完全過後才復業，但這是其選擇自由，也考驗其眼光是否獨到。

正因疫情不知何時了，港府宜按實際情況，與業界建立復業停業的標準默契，大家共同維護，箇中難免會有折騰，但起碼在可控情況下仍有生意做，不會完全扼殺經濟活力，市民亦不會出現「抗疫疲勞」。

責任編輯：陳靜芬