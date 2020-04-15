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壞帳風險

行政人員版 04:00 2020/04/15

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在疫情下，很多行業都生意難做。廣告公司作為商業對商業的行業，還要面對一項風險——壞帳的風險。生意已經難做，比沒有生意更慘的就是做了之後沒錢收；而比沒錢收更慘的是，還要代付費用給媒介和製作公司。我相信未來除了失業率上升之外，企業的破產數字也會上升，廣告公司負責人要提防壞帳風險。

廣告公司要做好信貸風險管理。第一，收到客戶的錢之前，不要付供應商的費用，這不是要拖供應商的數，而是讓供應商給自己壓力，盡快向客戶收錢；第二，不要為客戶墊支，製作公司一般要收訂金才開工，如果為客戶墊支了，拍片後收不到錢的話，不但白做，還要倒貼。

壞帳對於廣告公司來說，可說是最大的風險。在廣告製作方面，一個客戶的壞帳，可能要兩至三個同樣規模的客戶才能補償。媒介投放方面更甚，由於媒介投放的支出更大，而佣金一般很低，一單壞帳，可能要30至50個同樣規模的客戶才能補償。

在經濟不景的時候，由於生意難求，很多企業為了多做生意，在風險管理上會變得寬鬆。但我們不要忘記，收到錢的生意才是生意，有機會收不到錢的話，寧願少做一單生意，也不要讓自己泥足深陷，令企業倒閉的未必是疫情而是壞帳。

（本欄逢周三、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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