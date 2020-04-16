「今年復活節假期去哪裏玩？」

「節目豐富！先到大廳走一轉，再到飯廳稍作休息，然後回睡房繼續休息！」

網上流傳不少雷同笑話，港人所欷歔的東京購物、曼谷按摩、台北夜市等往事便只能回味，應說是苦等在家癡癡地回味，但漫長四天假期總有往外走的引誘，要走便只能往人煙稀少的地方，而現今的西貢和其他郊野公園的興旺程度媲美昔日旺角，故此，只能考慮離港最遠最遠的小島。

東平洲顧名思義是平坦小島，方圓面積一點一平方公里，走一圈不用三小時，與其說她是旅遊景點，倒不把她視為一本地理教科書，全島主要由沉積岩（Sedimentary Rock）形成，這裏非一般的沉積岩，包括較少見的粉砂岩，岩質幼細，每層顏色不一，看起來像巨型的Lady M Mille Crepes。其中最有趣一處稱「龍落水」的景點，由於全島岩層向東南方傾角約十一到二十一度，故在西岸有大片外露岩層，由於上層是堅硬的墜石，呈灰白色，遠看儼如白龍直奔下海。

外國遊客素來只把香港視為購物美食天堂，但當今天不少商店要關門，食店也要按《限聚令》行事，「天堂」這美譽不再，惟想不到遙遠小島卻有另一番「天堂」。

從不同角度來欣賞香港，也不失是美事。

▲ 龍落水（作者提供）