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重燃愛

副刊版 2020/04/16

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早前參加市場學大數據研討會，有參與者提到日常家居如床褥，也走向智能趨勢：智能床墊可記錄睡者每晚狀況，如心跳、打鼾、呼吸頻率、淺睡還是深層睡眠等，來替當事人打造最合適的睡眠環境。用智能科技提高人們對自己健康狀態的注意和了解，尚可接受；但後來講者介紹另一款智能床褥，我則當場O嘴。

這品牌竟研發出一款專門給情侶或夫婦用的智能床褥，它安置了感應器，蒐集兩人在床上的所有互動和活動，換句話說，兩人躺在床上如何親密、何時親密、甚麼時段、次數，甚至不親密、背對背睡，統統變成數據，然後分析，監察二人關係的「健康度」。若被判斷為「親密度下降」，智能床褥馬上發送溫馨提示給用戶的手機。

眼見講者興致勃勃地介紹這智能床褥如何amazing，我卻只想到：本是二人最私密的時光，卻猶如真人騷般被陌生人監察、記錄、分析、評估，只想想也覺恐怖。這本應是由心而發之情，卻變成要藉科技像鬧鐘般到時到候提醒，那還有甚麼意思？二人感情好的話，愛火自會燃，根本毋須藉科技提醒要如何如何。愛要去到那麼科技化、數據化、Cyber化，其實很可怕。

最後，講者還說道：「科技還可做到，若有陌生人跟你的伴侶睡在你的床上，智能床褥會偵測到這個陌生人跟你的體重、身高、身形不同，馬上把可疑和危險信息發放給你呢！」聽到此，我對眼幾近翻到天花板，人類對科技的盲目追捧，是否已走火入魔？若對伴侶如此不信任，那是二人關係需要好好檢視，而非藉科技去監察對方。

市場營銷把這智能床褥名為「重燃愛火」。二人的愛火要靠數據和科技重燃，實則很諷刺。科技確實為現代人帶來很多方便，但人際感情，還得靠自己建立、維繫和解決。現代人已不乏各式各樣五花八門的智能新玩意，然而我們愈來愈欠缺的，卻是兩個人好好對話的心思和心意。人與人之間要燃起愛，是靠人，從來非靠科技。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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