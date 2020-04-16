RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪 副刊版 2020/04/16 分享： 去年RubberBand阿偉（李兆偉）與幾位朋友投資開設神石燒きビーフステーキ，想用平民的價錢，讓人人都可以鋸扒、平食和牛。生意本來不俗，經常有人在店外排隊輪候，但一個新冠肺炎，加上新規例限聚令，就令 ... 欄名 : 防疫訊 最新專欄文章 更多 樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播 2020/04/15 樂迷留家抗疫之選 搖滾天團 Radiohead推演唱會直播 LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario 2020/04/14 LEGO抗疫推介 可愛電子Super Mario 《愛回家》藝人杜大偉 火鍋店外賣雞煲望化危為機 2020/04/10 《愛回家》藝人杜大偉 火鍋店外賣雞煲望化危為機 宅在家入廚新靈感 蔡一傑開煮食頻道教煮菜 2020/04/09 宅在家入廚新靈感 蔡一傑開煮食頻道教煮菜 90後善心店東社區派口罩 堅持不裁員捱過疫情 2020/04/04 90後善心店東社區派口罩 堅持不裁員捱過疫情 飲食資訊 疫情 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 日本 商場 荃灣 裁員 外賣 油麻地 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入