RubberBand阿偉牛扒專門店 疫市淘大開分店 不裁員不減薪

去年RubberBand阿偉（李兆偉）與幾位朋友投資開設神石燒きビーフステーキ，想用平民的價錢，讓人人都可以鋸扒、平食和牛。生意本來不俗，經常有人在店外排隊輪候，但一個新冠肺炎，加上新規例限聚令，就令

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